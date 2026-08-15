Ipak nije utvrđen identitet osobe stradale u Omišu, oglasilo se Ministarstvo

Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) u subotu poslijepodne je saopštilo da još nije utvrđen identitet poginule osobe u požaru kod Omiša i da, kao ni Hrvatska turistička zajednica (HTZ), nisu tijelo nadležno za identifikaciju stradalih u požaru.

"Ministarstvo turizma i sporta i HTZ izrazili su u saopštenju saučešće povodom pogibije osobe u požaru kod Omiša, čiji identitet još nije utvrđen. Ministarstvo turizma i sporta, kao ni HTZ nisu tijela nadležna za identifikaciju stradalih u požaru", kaže Ministarstvo reagujući na objave u subotu na Hini i drugim medijima.

U ranije dostavljenom dopisu u subotu, a na upit Hine o situaciji oko požara i aktivnostima koje preduzimaju zbog turista, iz MINTS-a i HTZ-a je, uz ostalo, navedeno:

"Prije svega, izražavamo iskreno saučešće porodici poginule, te duboko žaljenje zbog tragičnih posljedica ovog događaja", prenosi "Indeks".

Podsjetimo, hrvatski mediji su ranije prenijeli da je pomenuto ministarstvo potvrdilo da pronađeno tijelo pripada nestaloj državljanki Bosne i Hercegovine te su izrazili saučešće njenoj porodici.