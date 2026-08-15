Heroj Omiša: Milan spasio 60 ljudi od vatrene stihije

Dok je požar kod Omiša gutao sve pred sobom, a ljudi u panici tražili način kako da pobjegnu pred vatrom, pojedinci su rizikovali vlastite živote kako bi pomogli drugima.

Među njima je i Milan Balić iz Stanića, koji je tokom dramatične noći sa svoja dva broda spasio čak 60 ljudi, među kojima je bilo djece, starijih i povrijeđenih.

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Balić je u razgovoru s reporterom RTL-a Danas Radom Županovićem opisao trenutke u kojima se požar približavao moru, a ljudi su u panici bježali prema plaži.

"Šta da vam kažem, horor. To je bio horor. Sve je počelo s gornje strane puta, nadali smo se da neće preći na donju stranu. Ali je prešlo. Ljudi su bježali u smjeru mora jer je to bilo najlogičnije, a moja kuća je među prvima na moru i ja sam se trudio spasiti je što sam više mogao i, hvala Bogu, nije joj se ništa dogodilo. I ljudi su se tako spuštali na plažu. Svi. I stari i mladi i djeca. I odlučio sam po onom nevremenu i vatri uzeti svoj brod", započeo je priču Milan Balić.

U akciju krenuo s dva broda

U akciju je krenuo s čak dva plovila. Manji brod vezao je za veći, a zajedno je u njih ukrcao 60 ljudi.

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"Muškarce starije dobi stavio sam u mali brod, a žene, djecu i starije u veliki brod. Bila je stvarno velika panika, a sa mnom su u brodu bile tri povrijeđene osobe, a koliko znam dvije osobe su čak u Zagrebu u komi. Oba su moje komšije. Jedan je imao prelome i opekotine, a drugi opekotine trećeg stepena", ispričao je Milan.

Put prema Omišu bio je izuzetno težak. Duvala je jaka bura, vidljivost je bila gotovo nikakva, a Balić se sve vrijeme brinuo za bezbjednost ljudi na brodovima.

"Kad smo se nekako ukrcali u taj brod, ljudi su i dalje vikali sa plaže. Ali jednostavno, ja bih volio svima pomoći, ali nije bilo mjesta. Dok smo vukli mali brod s velikim brodom, najviše me bilo strah da se ne potopi mali brod u kojem su bili i povrijeđeni", nastavio je.

Drama se nastavila i u Omišu

Drama se nastavila i nakon dolaska u Omiš.

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U pristaništu se dogodila nezgoda: mali brod se prevrnuo, a ljudi su završili u moru.

"Svi su upali u more. I hvala Bogu da su tu bili i vojska i specijalna policija koji su pomogli da ih sve izvučemo iz mora", zaključio je Balić.