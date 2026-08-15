Potvrđene najgore slutnje: Dragana iz BiH koja je nestala u požaru kod Omiša pronađena mrtva

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u katastrofalnom požaru na omiškom području poginula državljanka Bosne i Hercegovine te su izrazili saučešće njenoj porodici.
Riječ je o Dragani Antešević (34) iz Kotor Varoši, koja je na omiškom području radila kao sezonska radnica i nestala 13. avgusta u Stanićima tokom bijega od požara. Tijelo je juče ujutro pronađeno na požarištu.
Antešević se, prema informacijama koje su se pojavile nakon njenog nestanka, nalazila u automobilu s još dvije osobe dok su pokušavale pobjeći pred vatrom. U jednom trenutku izašla je iz vozila i otad joj se izgubio trag.
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Njena porodica dostavila je uzorke DNK, a suprug je stigao u Hrvatsku.
"Izražavamo iiskreno saučešće porodici poginule državljanke BiH", poručili su Ministarstvo i HTZ, prenosi Indeks.
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