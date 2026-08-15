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Potvrđene najgore slutnje: Dragana iz BiH koja je nestala u požaru kod Omiša pronađena mrtva

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 13:55

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Драгана Антешевић
Foto: MUP Hrvatske

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u katastrofalnom požaru na omiškom području poginula državljanka Bosne i Hercegovine te su izrazili saučešće njenoj porodici.

Riječ je o Dragani Antešević (34) iz Kotor Varoši, koja je na omiškom području radila kao sezonska radnica i nestala 13. avgusta u Stanićima tokom bijega od požara. Tijelo je juče ujutro pronađeno na požarištu.

Antešević se, prema informacijama koje su se pojavile nakon njenog nestanka, nalazila u automobilu s još dvije osobe dok su pokušavale pobjeći pred vatrom. U jednom trenutku izašla je iz vozila i otad joj se izgubio trag.

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Njena porodica dostavila je uzorke DNK, a suprug je stigao u Hrvatsku.

"Izražavamo iiskreno saučešće porodici poginule državljanke BiH", poručili su Ministarstvo i HTZ, prenosi Indeks.

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Dragana Antešević

Omiš požar

požar

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