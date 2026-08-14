Hrvatski medij: Tijelo pronađeno kod Omiša pripada ženi iz BiH

U velikom požaru koji se sa područja Lokve Rogoznice tiokom noći proširio prema Omišu poginula je jedna osoba, a više od 40 je povrijeđeno.

Vatra je zahvatila područje iznad samog grada i ugrozila brojne objekte, zbog čega je dio stanovnika i turista evakuisan.

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U pregledu terena pronađeno je tijelo jedne osobe, a osmoro povrijeđenih je u teškom stanju.

Smrtno stradala osoba

Oko 13 sati potvrđeno je da je na požarištu pronađeno tijelo mlađe osobe, čiji pol i identitet još nisu zvanično utvrđeni.

Prema iskazima očevidaca, osoba se navodno nalazila u automobilu s još dvije žene na Jadranskoj magistrali kod Male Luke, piše "RTL Danas". Kada ih je okružio požar, izašli su iz vozila. Za jednu osobu bijeg je bio koban jer se našla u vatrenom obruču.

Druge dvije žene uspjele su se spasiti, ali su, prema informacijama lokalnog stanovništva, zadobile teške povrede.

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Iako zvanične potvrde policije nema, "Slobodna Dalmacija" piše da se prema nezvaničnim informacijama koje imaju radi o tijelu 34-godišnje državljanke BiH koja je nestala dok je bježala od požara u Stanićima.

Nezvanično iz izvora bliskim istražiocima saznaju kako na tu mogućnost upućuje i činjenica da osim njenog, policiji nije prijavljen nestanak bilo koje druge osobe s tog područja.

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Drugo što bi moglo ukazivati na tragičan kraj mlade žene rodom iz BiH, s prijavljenim boravištem u Stanićima kraj Omiša, jeste i to da je pronađena nedaleko od područja gdje se zatekla u automobilu sa još dvije ženske osobe.

Podsjećamo, ranije su mediji izvijestili da je kod Omiša nestala žena iz Kotor Varoša, ali zvaničnih informacija za to nema.