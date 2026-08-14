Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

Hrvatska se bori s požarima. Nema mira ni kod Zadra - planulo je na više lokacija. Nisu ni trepnuli nakon apokalipse u Omišu, gdje je vatrena stihija gutala sve pred sobom. Na požarištu je pronađena mrtva osoba.

Povrijeđeno je 40 ljudi, više je životno ugroženo. U Omišu je izgorjelo oko hiljadu hektara. Snimci su zastrašujući. Tamo kažu da je taj požar jedan od najtežih ikada u Hrvatskoj.

Apokaliptični prizori u Omišu i Lokvi Rogoznici. Vatra je gutala sve pred sobom, gorjele su kuće, ugostiteljski objekti, automobili, a mještani i turisti su bježali da bi spasili živu glavu. Potvrđeno je da je stradala jedna osoba, čije tijelo je pronađeno na zgarištu u Omišu. Pacijenti koji su zatražili ljekarsku pomoć zadobili su opekotine, respiratorne povrede, ali i povrede nastale tokom evakuacije. Najteže povrijeđeni pacijenti zadobili su opekotine na 60% površine tijela.

"Njih šest odraslih je na respiratoru , ozbiljno su ozlijeđeni i jedna maloljetna osoba je na respiratoru u dječijoj jedinici intenzivnog liječenja", rekao je šef Zavoda za plastičnu hirurgiju KBC-a Split Josip Banović.

Požar, koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici kod Omiša, za samo dva sata se jako razbuktao, pa je tokom noći vatra stigla do centra grada. Vatrogasci su ispričali da je širenju buktinje pomagao i jak vjetar, vegetacija je isušena, pa je sve gorjelo kao barut. Ni oni koji su godinama vatrogasci kažu da nikada nisu vidjeli takvu vatrenu oluju

"Dakle vatrena stihija, dim , žar koji je letio doslovce i palio sve pred sobom. Na žalost veliki broj kuća je oštećeno i izgorjelo. Veliki broj vozila in a cesti i pored ceste, pored kuća koji su se našli, koji nisu bili uklonjeni su, na žalost, izgorjeli. Jedna Velika materijalna šteta", rekao je glavni vatrogasni komandir Slavko Tucaković.

"Samo vrijeme, konfiguracija terena, temperature daju razornu moć. S kojom mi moramo nekako izaći, izaći iz toga kao pobjednici iz ttoga. Kažem vam bilo je 150 vatrogasaca u prvih satima. Pokušavali smo se za svaku kuću, za svaki hotel , za svaku firmu za sve smo se probali izboriti da biti zaštitili. Ali požar je bio toliko jak da smo mogli braniti svaku kuću, spašavati svaki život", kazao je zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš Višeslav Pešić.

Mještani Omiša u šoku su od onoga što ih je zadesilo. Kažu da ne pamte požare sličnih razmjera, iako je i ranije gorjelo u njihovom kraju. U trenu su ljudi izgubili što su imali. Prije nego što su i shvatili šta se dešava.

"Taman sam posluživa goste kada su rekli da osjetite nekakav dim. Ja nisam išao za tim , zato što kuvar stalno loži drva i mislili smo da je to. Okrenia sam glavu i vidia sam velik plamen. Uvatia sam gumu da ću krenit gasit ,ali krenilo je puvati diglo je sve. Jedva sam spasio auto, sjea u zadnji tren i pobiga", "Bila sam u svojoj kući, ghosti su se već razišli svi . Ali ja sam se država onog, mislila sam neće to toliko opasno biti. Reko kapetan zadnji napušća brod", "Jedni Njemci ispred mene, auto gori. I zatvorilo je put da nisam mog prema Omišu", rekli su mještani.

Evakuisano je i zbrinuto oko 1000 lica. Neki su spas tražili u moru i na barkama. Očevici su ispričali i da su gorjele barke u moru. Iz mora je spaseno oko 200 ljudi. Bježalo se i u automobilima koji su gorjeli. Spasavao se goli život. Ali i raznosio požar.

U Omiš je stigao i predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković. Poručio je da će Vlada pomoći Omišu i Splitsko-dalmatinskoj županiji u saniranju posljedica požara. Uzrok požara još nije poznat

"Pitali smo ministra unutarnjih poslova. Međutim, prerano je reći . Treba dopustiti policiji da u odgovarajućem vremenu provjeri sve o čemu se radi . Požar je nekako nastao. Nije nastao ni iz čega.Je li nepažnjom ili namjerom , ja to u ovom trenutku ne mogu reći", kazao je predsjednik Vlade Hrvatske

Dio vatrogasaca iz drugih gradova koji su u pomoć došli u Omiš borbu sa vatrenom stihijom su nastavili na Pelješcu.240 vatrogasaca sa 60 vozila uz pomoć kanadera bori se sa vatrom i jakim vjetrom. Vatra je izbila na nepristupačnom i strmom terenu. Vatra je progutala crkvu na tom području.