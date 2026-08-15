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Epidemija ebole raste najbrže do sada: Virus odnosi jedan ljudski život svakih 30 minuta

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 15:03

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Здравствени радник у заштитној опреми шета центром за лијечење еболе у ​​Бунији, Конго, понедјељак, 10. августа 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Zamjenik generalnog sekretara UN za humanitarna pitanja Tom Flečer izjavio je da epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo pobjeđuje.

"Ne smijemo da dozvolimo da virus nadvlada naš odgovor. Ova epidemija raste najbrže do sada. Doktor Tedros Adhanom Gebrejesus iz Svjetske zdravstvene organizacije upozorio je da će ova epidemija postati najsmrtonosnija jer odnosi jedan ljudski život svakih 30 minuta", upozorio je Flečer u tekstu objavljenom na veb-sajtu Kancelarije UN za koordinaciju humanitarne pomoći.

On je potvrdio da je predsjedavao urgentnom sastanku Međuagencijskog stalnog komiteta UN, gdje je postignut dogovor da se drastično ubrza zajednički odgovor.

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"Naš viši koordinator za ebolu je raspoređen da poboljša koordinaciju, a međunarodni donatori su nas podržali sa gotovo 300 miliona dolara. Danas izdvajamo dodatnih 30,5 miliona dolara od Centralnog fonda UN za vanredne situacije", naveo je Flečer.

Prema njegovim riječima, dodatnih 20 profesionalaca raspoređeno je u DR Kongu na prve linije borbe protiv smrtonosnog virusa.

(Srna)

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Tagovi :

DR Kongo

Ebola virus

ebola

SZO

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