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Ljekari upozoravaju: Jedna greška tokom pomračenja Sunca možda je oštetila vaš vid

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 15:03

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Помрачење Сунца је астрономски феномен који настаје када се Мјесец нађе тачно између Земље и Сунца, бацајући своју сјенку на нашу планету.
Foto: Israel Torres/Pexels

Nedjeljama prije pomračenja Sunca koje smo juče imali prilike da vidimo, ljekari i stručnjaci su upozoravali da se to nikako ne čini bez odgovrajuće opreme, zaštitnih naočara i filtera.

Ljekari su upozoravali da direktno gledanje u Sunce bez odgovarajuće zaštite može ozbiljno i trajno da ošteti vid.

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Ljekar opšte prakse dr Azem Majed objasnio je za "Dejli Ekspress" da čak i kratkotrajno direktno gledanje u Sunce može ozbiljno da ošteti mrežnjaču. Poseban problem predstavlja to što osoba možda neće odmah shvatiti da je došlo do oštećenja, jer mrežnjača nema receptore za bol koji bi nas na to upozorili.

"Simptomi se često ne pojavljuju odmah. Ljudi gledaju u Sunce, oštete mrežnjaču i tek nekoliko sati kasnije postanu svjesni problema", rekao je Majed.

Takvo oštećenje naziva se "solarna retinopatija", a simptomi se mogu pojaviti tek nakon izlaganja intenzivnoj Sunčevoj svjetlosti.

Ovo su znakovi na koje treba obratiti pažnju

Među simptomima koji mogu ukazivati na oštećenje mrežnjače jesu zamagljen ili iskrivljen vid, slijepe tačke u vidnom polju, kao i poteškoće sa raspoznavanjem boja.

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"Može se pojaviti zamagljen vid, a u težim slučajevima i slijepa tačka na mjestu oštećenja mrežnjače. Mogući su i iskrivljen vid, kao i poteškoće sa raspoznavanjem boja", objasnio je ljekar.

Budući da se simptomi ne moraju pojaviti odmah, osoba u početku može pomisliti da direktno gledanje u Sunce nije ostavilo nikakve posljedice.

Ako se nakon posmatranja pomračenja pojave promjene vida, naročito zamagljen ili iskrivljen vid ili slijepa tačka u vidnom polju, potrebno je potražiti ljekarsku pomoć.

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Tagovi :

pomračenje Sunca

Oči

oštećen vid

zdravlje

ljekari

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