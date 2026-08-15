Zatekli ste podignute brisače na svom autu: Evo šta to može da znači

Kada automobil zateknete u drugačijem stanju od onog u kojem ste ga ostavili na parkingu, prirodno je da se zapitate da li je to dobar ili loš znak - posebno kada shvatite da vam je neko drugi podigao brisače.

Iako na prvi pogled može djelovati kao sitnica, ovaj potez u različitim situacijama može imati više značenja.

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Jedno od mogućih objašnjenja jeste da je automobil bio nepropisno parkiran. Podignuti brisači u pojedinim sredinama koriste se kao neformalna poruka vozaču da je zauzeo više parking mjesta, blokirao prolaz ili na neki drugi način nepravilno ostavio vozilo. Ovakav način upozoravanja zabilježen je u različitim dijelovima Evrope.

Potencijalna meta za krađu

Međutim, značenje može biti i drugačije. U pojedinim dijelovima svijeta, naročito u Latinskoj Americi, podignuti brisači povezuju se sa mogućnošću da je vozilo označeno kao potencijalna meta za krađu.

Zbog toga vozač koji primijeti da je neko dirao njegov automobil ne bi trebalo da ignoriše promjenu, već da obrati pažnju na okolnosti.

Postoji i potpuno bezazlen razlog

Kada se očekuju niske temperature i mraz, vozači ponekad podižu brisače kako se gumice ne bi zalijepile za vjetrobransko staklo.

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Upravo zbog toga moguće je da je neko drugi podigao brisače na parkiranom automobilu kako bi spriječio da se tokom noći zalede za staklo.

U bilo kakvoj od ovih situacija da se nađete, savjet je da se ne reaguje nepromišljeno, već da se prvo procijeni situacija i, ukoliko postoji razlog za sumnju, automobil pomjeri na bezbjedno mjesto prije nego što vozač izađe.

Uvijek sagledajte sve okolnosti

Slična upozorenja ranije su se odnosila na predmete namjerno ostavljene na vjetrobranskom staklu.

Zato, ukoliko zateknete podignute brisače, najprije provjerite gdje je automobil parkiran i da li postoji očigledan razlog za to. Obratite pažnju i na eventualna oštećenja na vratima, prozorima i bravama, kao i na druge neobične tragove na vozilu.

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Sama činjenica da su brisači podignuti ne znači automatski da ste bili meta kriminalaca, ali okolnosti u kojima ste ih zatekli mogu biti važne za procjenu situacije. Ako postoji sumnja da je neko pokušao da ošteti ili obije automobil, odnosno da je vozilo namjerno označeno, potrebno je obratiti se nadležnim organima, prenosi "Blic".