Ovaj znak nosi važno upozorenje, a mnogi nemaju pojma šta znači

Vozači koji putuju kroz Evropu mogu naići na saobraćajni znak koji na prvi pogled djeluje prilično neobično – slovo "E" na tabli ispred tunela.

Iako bi mnogi mogli da pomisle da je riječ o naplati putarine ili nekoj posebnoj saobraćajnoj oznaci, njegovo značenje je zapravo povezano sa bezbjednošću u tunelima.

Nije namijenjen svim vozačima

Za vozače putničkih automobila ovaj znak uglavnom ne predstavlja razlog za brigu.

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Oznaka "E" odnosi se na najviši nivo ograničenja za vozila koja prevoze opasne materije, odnosno na određene ADR terete.

To znači da kroz tunel ne mogu da prolaze određeni kamioni i cisterne koje prevoze gorivo, hemikalije i druge rizične materije koje bi u slučaju saobraćajne nezgode mogle da izazovu ozbiljne posljedice.

Zabrana se može odnositi i na određena teška vozila koja prevoze specifične terete u ograničenim količinama.

Izuzeci

Ni ovo pravilo nije apsolutno.

Određena vozila mogu proći kroz tunel i kada je postavljen znak "E", u zavisnosti od materijala koji prevoze i njegovog UN broja.

Zbog toga se kod profesionalnih vozača ovakve oznake moraju pažljivo tumačiti u skladu sa propisima za prevoz opasnih materija.

Isti znak na drugom kraju sveta znači nešto sasvim drugo

Tu priča postaje posebno zanimljiva.

Ako otputujete u Argentinu ili Brazil, precrtano slovo "E" na saobraćajnom znaku nema veze sa opasnim teretom.

Tamo označava zabranu parkiranja.

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Razlog je u tome što "E" potiče od španskog, odnosno portugalskog izraza povezanog sa parkiranjem.

Zbog toga znak može izgledati poznato evropskim vozačima, ali imati potpuno drugačiju poruku.

U Evropi se za parking mnogo češće koristi poznato slovo "P".

Ovaj primjer pokazuje koliko je važno da se vozači prije putovanja u inostranstvo upoznaju sa lokalnim saobraćajnim znacima.

Ista oznaka može izgledati gotovo identično, a upozoravati na potpuno različitu stvar, prenosi "alo".