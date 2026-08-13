Električni automobili sve traženiji u Evropi

Globalna prodaja električnih vozila (EVi) porasla je u julu za devet odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, na 1,85 miliona vozila, čime je rast nastavljen peti mjesec zaredom, pokazuju podaci konsultantske kuće Benčmark mineral intelidžens.

Rast je gotovo u potpunosti predvodila Evropa, gdje je prodaja električnih vozila, uključujući potpuno električne i plag-in hibride, skočila za 33 odsto međugodišnje, na 450.000 vozila, prenosi Rojters.

Najveći rast među velikim evropskim tržištima zabilježen je u Francuskoj, gdje je prodaja porasla za čak 81 odsto, zatim Njemačkoj sa 46 odsto i Velikoj Britaniji sa 43 odsto.

Benčmark navodi da je snažnoj potražnji doprinijelo ponovno uvođenje programa subvencionisanja električnih vozila na brojnim velikim evropskim automobilskim tržištima.

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Nasuprot tome, prodaja električnih vozila u Kini pala je za pet odsto međugodišnje, na 980.000 automobila.

Izražen pad na tržištima Kine i Sjeverne Amerike

Kina je i dalje najveće pojedinačno tržište električnih automobila, ali kineski proizvođači sve više zavise od izvoza kako bi nadoknadili slabiju domaću potražnju.

Još izraženiji pad zabilježen je u Sjevernoj Americi, gdje je prodaja smanjena za 27 odsto, na 140.000 vozila. Pad je uslijedio nakon ukidanja američkih saveznih poreskih olakšica za kupovinu električnih vozila, što je dodatno oslabilo potražnju.

Globalna prodaja električnih automobila u prvih sedam mjeseci dostigla je 11,5 miliona vozila, napominje se u izvještaju, prenosi Telegraf.rs.