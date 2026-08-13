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Vatra blizu kuća: Još jedna besana noć pred mještanima nevesinjskih sela

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 17:34

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Пожар код Невесиња
Foto: ATV

Požar u blizini Nevesinja se podijelio na dva kraka i blizu je kuća, potvrdio je za ATV Miroslav Jonlija, komandir vatrogasaca u Nevesinju.

"Jedan ide prema Pridvorcima, tamo imamo vatrogasce koji čuvaju taj dio, blizu je kuća. A ovaj drugi krak se spušta u ovo selo Humčani. I on će večeras vjerovatno doći do kuća, a odmah iza Humčana ide i selo Donja Bijenja, koji su faktički vezani", rekao je on za ATV.

Dodao je da gašenje otežava nepristupačan teren.

"Imali smo pomoć helikoptera koji je gasio danas cijeli dan. Uspijemo nešto ugasiti, opet se to aktivira, a vidjećemo", kaže Jonlija.

Пожар код Невесиња
Požar kod Nevesinja

Mještanin Radenko Čabrilo, mještanin Humčana kaže da on i njegove komšije pomažu vatrogascima koliko mogu.

"Tu su i vatrogasne ekipe. Mi smo ugasili što smo mogli, što je do nas bilo. Dežuraćemo, gledaćemo šta možemo, koliko spremamo", rekao je Čabrilo za ATV.

Najavio je da će zajedno s vatrogascima dežurati i tokom noći.

"Sve što je do nas mi ćemo pomoći ovim ljudima ovdje", priča Radenko.

Aleksandar Pištignjat, vatrogasni komandir za ATV kaže da se već šest dana bore s vatrom.

"Vatra je krenula u petak, selo Borovičići. U petak smo brzom intervencijom uspjeli da odbranimo kuće, pomoćne objekte i pčelinjake", rekao je Pištignjat i dodao:

"Jak vjetar od prvog dana otežava nam gašenje onih požara. Tu noć, sutradan, spašavali smo kuće u selu Presjeka. Ali sinoć je bilo najdramatičnije u selu Kovačići, koje se odavdje nalazi par kilometara, kada je jak vjetar sa Crvnja vatru gurnuo u selo. Uz pomoć mještana i sedam-osam momaka koji su iz Mostara došli, koje moramo da pohvalimo, uspjeli smo da odbranimo kuće i štale, nadljudskim naporima".

Пожар код Невесиња
Požar kod Nevesinja

U pojedinim trenucima, kaže on, bili su ugroženi i sami vatrogasci.

"U nekim trenucima, rekli smo, čak smo bježali iz vatre", kaže i nastavlja:

"Poslije toga došli su u ispomoć kolege iz Trebinja, Gacka i Bileće, koji su nam pomogli da vatru stavimo pod kontrolu i koji su sa nama dežurali do ranih jutarnjih časova. Nikako nismo spavali. Rano ujutro smo se samo pomakli par kilometara dole da pratimo ovu liniju koja ide prema selu Humčani. I danas evo čitav dan, kao što vidite, sjekli smo ovu liniju".

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Tagovi :

požar

Nevesinje

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