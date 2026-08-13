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Poznat identitet motocikliste koji je poginuo na Manjači

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 13:48

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Vozač motocikla M.L poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Kolima na Manjači, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nesreća se dogodila oko 07.30 časova.

Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća na Manjači, poginuo motociklista

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je vozilo Službe hitne medicinske pomoći Drvar kojim je upravljalo lice inicijala V.R. rođen 1985. godine i motocikl kojim je upravljalo lice inicijala M.L. rođen 1970. godine, koje je smrtno stradalo", navode iz OJT Banjaluka.

Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima.

"Tužilac je naložio da se izvrši obdukcija, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, zatim vanredni tehnički pregled vozila, te da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode", navode iz OJT Banjaluka.

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Manjača

udes

Saobraćajna nesreća

poginuo motociklista

Hitna pomoć

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