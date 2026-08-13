Dubičanac uhapšen zbog iskorištavanja djece za pornografiju

Policija je uhapsila D.K. iz Kozarske Dubice zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.

Akciju su danas sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa PU Prijedor.

”Po naredbi suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni pri čemu su pronađeni i oduzeti računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i video i foto materijal”, saopštio je MUP Srpske.

Dodaju da se D.K. na teret stavlja da je u prethodnom periodu, putem interneta, koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu svjesno pristupalo materijalima dječije pornografije.