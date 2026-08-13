Dubičanac uhapšen zbog iskorištavanja djece za pornografiju

Autor:Ognjen Matavulj
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Policija je uhapsila D.K. iz Kozarske Dubice zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju.
Akciju su danas sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa PU Prijedor.
”Po naredbi suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni pri čemu su pronađeni i oduzeti računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i video i foto materijal”, saopštio je MUP Srpske.
Dodaju da se D.K. na teret stavlja da je u prethodnom periodu, putem interneta, koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu svjesno pristupalo materijalima dječije pornografije.
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