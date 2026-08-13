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Crni rekord: Od vrućine ovog ljeta u Njemačkoj umrlo 12.500 ljudi

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 12:48

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Врућине
Foto: Tanjug/AP Photo/Nam Y. Huh

U Njemačkoj je od posljedica vrućine od 6. aprila do 2. avgusta umrlo oko 12.500 ljudi, saopštio je danas Institut "Robert Koh", dok je ministar životne sredine Njemačke Karsen Šnajder ponovo zatražio izmjene Ustava kako bi savezna vlada imala veća ovlašćenja u zaštiti stanovništva od visoke temperature.

Prethodna procena Instituta "Robert Koh" bila je da je u istom periodu od vrućine stradalo 11.900 ljudi, piše njemački Zeit. Od ukupno 12.500 procijenjenih smrtnih slučajeva, 9.600 zabilježeno je od 22. do 28. juna, kada je na pojedinim mjestima izmjerena rekordna temperatura veća od 41 stepen Celzijusa.

Prema podacima Instituta "Robert Koh", 2026. godina je rekordna kada je riječ o smrtnim slučajevima povezanim sa vrućinom. Do sada je najviše takvih smrti zabilježeno 2018. godine, kada je prema najnovijoj procjeni instituta stradalo oko 9.400 ljudi.

Savezni ministar životne sredine Karsen Šnajder ponovo je zatražio izmjene Ustava Nemačke kako bi savezna vlada dobila veći prostor za djelovanje u zaštiti od ekstremnih vrućina.

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Šnajder je za Zeit rekao da savezna vlada u pojedinačnim slučajevima može da pomogne opštinama, na primjer finansiranjem stručnjaka za prilagođavanje klimatskim promjenama, ali da mjere poput stvaranja hladovine i uklanjanja asfaltiranih i drugih nepropusnih površina u gradovima trenutno ne može da finansira zbog ustavnih ograničenja.

On je predložio uvođenje zajedničkog zadatka savezne vlade i pokrajina, što bi omogućilo saveznoj vladi da finansijski pomaže pokrajinama, gradovima i opštinama u sprovođenju mjera zaštite od vrućine.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU), Hrišćansko-socijalna unija (CSU) i Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD) dogovorile su koalicionim sporazumom da razmotre uvođenje takvog zajedničkog zadatka.

(telegraf)

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