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Produžena odluku o podršci građanima za gorivo do 14. septembra

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 14:15

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Продужена одлуку о подршци грађанима за гориво до 14. септембра
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o produžetku primjene Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata, čime je mjera umanjenja cijena goriva produžena sve do 14. septembra 2026. godine.

Ovom odlukom obezbjeđuje se nastavak podrške građanima i privredi Republike Srpske kako bi se ublažili negativni efekti globalnih i lokalnih cjenovnih oscilacija na tržištu energenata.

"Napominjemo da je na osnovu primjene Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata, iz budžeta Vlade Republike Srpske u ovoj godini, u periodu april – maj, ukupno isplaćeno 1,83 miliona KM; u periodu maj –jun ukupno isplaćeno 2,45 miliona; dok se očekuje da u periodu jun – jul bude isplaćeno oko 2,7 miliona po osnovu zahtjeva dostavljenih od trgovaca naftnim derivatima koji učestvuju u ovoj akciji", navode iz Vlade Srpske.

Trenutno je u provođenje mjera Vlade Republike Srpske uključeno 45 privrednih subjekata koji se bave prometom naftnih derivata sa 281 prodajnim mjestom u Republici Srpskoj, čiji podaci su dostupni i na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

"Navedeni podaci jasno ukazuju na sve veću zainteresovanost građana Republike Srpske za mjere koje Vlada Republike Srpske provodi od aprila 2026. godine u cilju zaštite životnog standarda stanovništva i obezbjeđivanja stabilnosti tržišta naftnih derivata u Republici Srpskoj", rečeno je iz Vlade Srpske.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

gorivo

akcize na gorivo

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