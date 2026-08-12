Vrućine i nestašica vode uzele danak: Sve više Banjalučana traži ljekarsku pomoć

Rekordne temperature kao i nestašica vode u Banjaluci, doveli su ne samo do svakodnevnih nego i onih zdravstvenih problema.

„Visoke temperature su izazvale pogoršanje zdravstvenog stanja kod naših sugrađana zbog čega mi u našim ambulantama, posebno u ambulantama Hitne medicinske pomoći bilježimo veći broj pacijenata, daleko veći nego što je to u uobičajenom radu. Služba hitne medicinske pomoći je tokom proteklog vikenda je otprilike po smjeni imala oko stotinu pacijenata s tim da se najmanje 20 odnosilo na kućne posjete, koje su naši timovi obavili u kućnim uslovima“, rekla je direktor Doma zdravlja Banjaluka i odbornik u gradskoj Skupštini, Nevena Todorović.

Riječ je o hroničnim pacijentima, kardiološkim te pulmološkim, kako navodi Todorović, kao i pacijenti koji imaju šećernu bolest.

„Uglavnom se radilo o pogoršanju njihovog zdravstvenog stanja. Zatim radi se o pacijentima, koji su imali nekakvu alergijsku reakciju ili na hranu ili na ubod insekta s obzirom da je boravak u prirodi sada nekad i tokom čitavog dana. Kod djece dominiraju infekcije kao što su prehlade i crijevne infekcije“, rekla je Todorović.

Ono što je obilježilo kako ovaj tako i prethodne vikende, nažalost jeste saobraćajni traumatizam, gdje se dogodilo nekoliko saobraćajnih nezgoda i nesreća, a neke od njih i sa smrtnim ishodom.

„Saobraćajni traumatizam u principu nama trenutno oduzima najviše vremena i utiče na rad i oduzima mnogo više vremena u odnosu na protekle godine. Šta se dešava i zašto je povećan saobraćajni traumatizam o tome svakako trebaju da razgovaraju stručnjaci saobraćajne struk, ali ono što kolege navode jeste da se radilo o trenucima nepažnje, razgovoru na telefon, uzimanju alkohola, kao i opojnih droga, posebno u večernjim časovima“, kazala je Todorović.

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Pored navedenog, veliki problem građanima pravi i nestašica vode.

„Kao ljekar, kao odbornik i kao komšija iskreno da vam kažem, niko ne može ostati imun na one koji nemaju vodu. Mi koji je svakodnevno imamo ne možemo ni zamisliti kako je onima koji na plus 40 u višečlanima porodicama posebno nemaju vodu. Svakako da apsolutno trebamo da se solidarišemo, kao stanovništvo Zalužana, kojima će se u određenom periodu biti isključena voda, kako bi se ona pustila naseljima, koja je nemaju“, rekla je Todorović.

Ona je napomenula da zbog klimatskih promjena i suše, dolazi do pada vodostaja, da rijeke ostaju bez većih količina vode ali da u ovom slučaju sve raspoložive službe, a koje je imenovao Štab za vanredne situacije Banjaluka moraju građanima dopremati na vrijeme bar pitku vodu.

„Kada prođe ovaj ljetni period treba se napraviti karta kako bi se vidjelo koja su ključna naselja koja imaju problema sa vodosnabdijevanjem, ako i ona koja se trenutno grade, jer sam čin izgradnje i veći broj stambenih jedinica mora da prati i druga infrastruktura kako vodovodna tako i kanalizaciona kako i oni u budućnosti neće imati probleme sa kojima se trenutno većina Banjalučana suočava“, rekla je Todorović.

Stanovništvo je ogorčeno, kako kaže Todorović s obzirom da je riječ o višegodišnjem problemu te je neophodno da se bazen Tunjice što prije pusti u rad i da stanovništvo može kontinuirano trošiti vodu bez ovakvih problema.