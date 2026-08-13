Aerodrom u Siciliji zatvoren do sutra

Autor:ATV redakcija
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Letovi na aerodromu u Kataniji na Siciliji ostaće obustavljeni do sutra ujutru zbog pepela koji izbacuje vulkan Etna.
"Svi dolasci i odlasci na ovom aerodromu, petom najprometnijem u Italiji po broju putnika, biće obustavljeni do sutra u 3.00 časa", saopštio je operater aerodroma.
Putnicima je savjetovano da prije dolaska na aerodrom provjere status svojih letova kod avio-kompanija.
Erupcija Etne tokom protekle sedmice dovela je do otkazivanja ili preusmjeravanja stotina letova.
Produžena ograničenja uvedena su u jeku ljetne turističke sezone, što je pogodilo hiljade putnika i dodatno opteretilo ostale aerodrome na Siciliji, prenosi Srna.
Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, često izaziva poremećaje u radu aerodroma u Kataniji.
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