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Aerodrom u Siciliji zatvoren do sutra

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 12:32

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Foto: pexels/Michael Pointner

Letovi na aerodromu u Kataniji na Siciliji ostaće obustavljeni do sutra ujutru zbog pepela koji izbacuje vulkan Etna.

"Svi dolasci i odlasci na ovom aerodromu, petom najprometnijem u Italiji po broju putnika, biće obustavljeni do sutra u 3.00 časa", saopštio je operater aerodroma.

Putnicima je savjetovano da prije dolaska na aerodrom provjere status svojih letova kod avio-kompanija.

Erupcija Etne tokom protekle sedmice dovela je do otkazivanja ili preusmjeravanja stotina letova.

Produžena ograničenja uvedena su u jeku ljetne turističke sezone, što je pogodilo hiljade putnika i dodatno opteretilo ostale aerodrome na Siciliji, prenosi Srna.

Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Evropi, često izaziva poremećaje u radu aerodroma u Kataniji.

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Tagovi :

Sicilija

letovi

etna

erupcija vulkana

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