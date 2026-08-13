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Direktor televizije "Alsat-M" pronađen mrtav

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 13:11

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Директор телевизије "Алсат-М" пронађен мртав
Foto: Linkedin

Direktor televizije „Alsat-M“, Lirim Hajredini, pronađen je mrtav u Skoplju sa povredama na tijelu, a policija je potvrdila smrt i obavlja uviđaj na mjestu događaja.

Direktor televizije „Alsat-M“, Lirim Hajredini, jutros je pronađen mrtav u blizini tržnog centra „Mavrovka“ u Skoplju. Mjesto događaja obezbjeđuje policija, koja je potvrdila slučaj, prenijeli su mediji u Sjevernoj Makedoniji.

„Danas (13.08.2026) oko 09.25 časova u SVR Skoplje prijavljeno je da se ispred zgrade na Bulevaru Krste Misirkova u Skoplju nalazi osoba sa povredama“, navela je policija.

„Službenici iz Policijske stanice Bit-pazar izašli su na mjesto događaja i utvrđeno je da se radi o osobi L. H. (38) iz Skoplja, koja je preminula od zadobijenih povreda, a smrt je konstatovao ljekar Hitne medicinske pomoći. Obaviješten je javni tužilac i u toku je uviđaj na mjestu događaja“, dodali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Hajredini je više od 16 godina bio operativni direktor nacionalne televizije „Alsat“.

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Tagovi :

Lirim Hajredini

Sjeverna Makedonija

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