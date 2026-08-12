Počele pripreme za evakuaciju kod Herceg Novog: Vatra guta sve pred sobom

Veliki požar izbio je na nepristupačnom terenu iznad Žagera u Herceg Novom, gdje gori nisko rastinje, a jak vjetar dodatno razbuktava vatru i otežava intervenciju.

Požar se širi područjem kojim prolazi dalekovod, a vatra se približila kućama i crkvi. Bijela i Baošići trenutno su bez napajanja električnom energijom i vodom, a na terenu su dvije ekipe vatrogasaca.

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Prema informacijama dopisnika RTCG, zbog opasnosti po stambene objekte u toku je priprema za evakuaciju stanovništva. Policija pomaže mještanima, potvrđeno je iz Službe zaštite i spašavanja.

Veliki požar izbio je na brdu iznad Dječijeg doma, na području Žagera, potvrđeno je Portalu RTCG iz mjesne zajednice. Vatru dodatno razbuktava vjetar, dok nepristupačan teren otežava intervenciju ekipa koje su upućene na lice mjesta.

Komandir Službe zaštite i spašavanja, Zlatko Ćirović, kazao je da je u jednom trenutku bilo ugroženo oko 50 kuća. Naglasio je da su na terenu sve raspoložive ekipe, pomoć pružaju avioni MUP-a, kao i dobrovoljci iz Perasta i Luštice, te služba iz Kotora.

Bijela i Baošići trenutno su bez napajanja električnom energijom zbog požara koji se širi nepristupačnim terenom na tom području. Vatra zahvata nisko rastinje, a gašenje dodatno otežava jaka bura.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da su na licu mjesta angažovana su sva raspoloživa vozila i ljudstvo Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi, koja preduzima aktivnosti na lokalizaciji i gašenju požara.

"Na mjesto požara upućena su dva aviona Ministarstva unutrašnjih poslova - Direktorata za zaštitu i spašavanje, Air Tractor AT-802 i Antonov AN-32P radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara", piše u saopštenju.

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Direktorat za zaštitu i spašavanje, putem Operativno-komunikacionog centra 112, uputio je poziv službama zaštite i spašavanja Kotor i Tivat, kao i, kako se navodi, dobrovoljnim vatrogasnim društvima Perast, Bijela i Tivat, radi dodatnog angažovanja snaga i sredstava.

Prema informacijama, Uprava policije angažovana je na obezbjeđivanju nesmetanog prolaza za vatrogasna vozila, kao i na drugim poslovima pružanja asistencije, sa ciljem omogućavanja što efikasnijeg i hitnijeg odgovora na nastalu situaciju.