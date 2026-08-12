Na Pagu četvri put uništena spomen-ploča posvećena srpskim i jevrejskim žrtvama

Predsjednik Udruženja "Jadovno 1941" iz Banjaluke Dušan Bastašić izjavio je da je četvrti put uništena spomen-ploča u uvali Slano na ostrvu Pagu na mjestu ustaškog logora iz vremena Nezavisne Države Hrvatske koja je postavljena 24. juna.

Bastašić je naveo da je jutros dobio fotografiju koju je snimio Slovenac Jernej Božič, koji je razbijenu spomen-ploču složio kao mozaik.

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- Istorija se ne može promijeniti uništavanjem spomen-obilježja. U uvali Slana mučeni su i ubijeni mnogi nevini ljudi. Polomljeni znak svjedoči o uništenju osnovne ljudske kulture i saosjećanja prema bližnjima. Nadam se da će mi se tamo pridružiti stanovnici ostrva Pag - naveo je Božič u poruci koju je uz fotografiju poslao Bastašiću.

Bastašić je rekao da, nažalost, svjedočimo da jedna mala spomen-ploča sa epitafom koji nikoga ne vrijeđa, već samo svjedoči istinu, ne može da opstane.

On je podsjetio da je spomen-ploča koja je postavljena 1975. godine, uništena početkom proteklog rata, te obnavljana 2010. i 2013. godine, ali je oba puta bila uništena.

Bastašić je ukazao da je natpis na četvrtoj spomen-ploči bio sporan gradonačelniku Novalje Ivanu Dabi, ali da se u razgovoru sa njim došlo do zadovoljavajućeg rješenja.

- Kada su pitali gradonačelnika, da li će ova ploča biti sigurnija, odgovorio je da "nije čuvar plaže u ljetnom, ni u zimskom periodu, ali se nada da će u slavu žrtvama ta ploča ostati" - naveo je Bastašić za Srnu.

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On je dodao da je gradonačelnik iskoristio priliku da se izvini potomcima žrtava.

Na četvrtoj spomen-ploči pisalo je "Podižemo ovu spomen-ploču u znak sjećanja na srpske, jevrejske i ostale žrtve ustaških logora Slana i Metajna, koji su djelovali u sklopu grupe logora Gospić-Jadovno-Pag u NDH od kraja juna do kraja avgusta 1941. godine. Potomci žrtava, jun 2026. godine".

Potomci žrtava okupljeni oko udruženja "Jadovno 1941" u junu 2015. godine na mjestu nekadašnjeg logora Slana, na brežuljku između srpskog i jevrejskog logora postavili su i osveštali Časni krst.

Ustaški logor Slana na ostrvu Pagu iz 1941. godine bio je dio sistema ustaških logora Gospić-Jadovno-Pag, u kojem su masovno ubijani Srbi i Jevreji u vrijeme NDH.

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Logor Slana je osnovan u junu 1941. godine i trajao je svega oko tri mjeseca prije nego što su ga italijanski fašisti zatvorili, prostirao se na površini od oko pet hektara u pustoj uvali blizu Metajne.

U njemu su počinjeni monstruozni zločini nad hiljadama nemoćnih ljudi, žena i djece.

(Srna)