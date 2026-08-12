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Dodik: Rukometni turnir u Doboju veličanstvena sportska manifestacija

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 19:54

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Ove godine se navršava pedeset sedam godina postojanja dobojskog turnira, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

- Veličanstvena sportska manifestacija je od male lokalne smotre rukometa na početku izrasla u jednu od najkvalitetnijih i najcjenjenijih rukometnih priredbi ove vrste u svijetu. S nepreglednom niskom najljepših, najuzbudljivijih i najkvalitetnijih rukometnih nadmetanja u smiraj ljeta svake godine, Međunarodni rukometni TV turnir šampiona je postao neraskidivi dio grada Doboja i žitelja ovog kraja. Dobojski hram rukometa postao je u protekle četiri i po decenije mjesto gdje se okupljaju najbolji klubovi i majstori rukometne igre i mjesto gdje se igra najkvalitetniji i najlepršaviji rukomet - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da je u jednom trenutku zaustavljen zbog strašnog ratnog sukoba, turnir je 1996. godine nastavio uspješan kontinuitet sa željom domaćina da ponovo postane stjecište najboljih klubova i majstora rukometa i da poprimi sjaj predratnih godina kada se nisu osjećale zapreke ni političkih, ni nacionalnih, ni bilo kakvih drugih razdora i netrpeljivosti, jer sport ne poznaje takve prepreke, on je jednostavno univerzalna međunarodna tvorevina s atributima mira i prijateljstva među narodima.

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- Zna se, turnir nad turnirima, kvalitet nad kvalitetima, rukomet nad rukometom - to je Doboj. Jer, ono što je za nacionalne selekcije šampionata, to je za superklupske formacije bio simpatičan, ali ozbiljan sudar divova na tlu stoljetnog Doboja. Da nije ničeg drugog, da li imena: Monpelijea, Sjudad Reala, Nordhorna, Čehovskih medvjeda, Steaue, Gumerzbaha, Dukle, CSKA, Barselone, Lugija, Vesprema, MAL-a, Partizana, Pelistera, Crvene zvezde, Atletika, Metaloplastike, Kreteja, Zagreba, Borca i mnogih drugih šampiona ovozemaljskog kvaliteta, predstavljaju dovoljan razlog da se rukometni svijet duboko sagne i skine kapu svim znanim i neznanim junacima dobojske organizacije koja je uspjela da stvori ovu grandioznu rukometnu manifestaciju - navodi Dodik.

Ističe da imena rukometnih velikana poput Šarića, Karabatića, Rađenovića, Stinge, Vujovića, Horvata, Šmita, Vunderliha, Černišova, Maksimova, Birtolana, Tomina, Karaue, Klempela i stotina drugih i njegovih trenera: Dušebajeva, Červara, Hasanefendića, Živkovića, Predehe, Seleša, Štencla, Jevtušenka, Andersona i ostalih ostaju zapisana zlatnim slovima u vječnoj knjizi dobojskih spektakala.

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- Ime Doboja sa znakom turnira u godinama koje su za nama vinulo se preko četrdest državnih granica, na svim rukometnim meridijanima. U proteklih četrdeseti pet godina nije bilo nijedne mrlje ili nedostojnog incidenta. Susreti rukometaša priličili su njihovoj časti i imenu, bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost, bez obzira na zemlju ili kontinent odakle su rukometaši dolazili. A Dobojlije, njegova mladost i svi koji su u dane turnira punili stadion i čiste gradske ulice ukrašene cvijećem i zelenilom, u noćne sate oblivene raznobojnom svjetlošću, dočekivale su drage goste i divili se njihovim majstorijama i sportskim veličinama. Tako će biti ove i svih narednih godina - dodaje Dodik.

Učesnici ovogodišnjeg turnira su: Melsungen (Njemačka), Al Ahli (Egipat), RD LL Grosist Slovan (Slovenija), Nacionalni tim Katar, Sporting (Portugal) i domaća Sloga Doboj. Posebno je zanimljiv dolazak Melsungena, koji u Doboj stiže kao osvajač EHF Evropske lige.

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Milorad Dodik

turnir

Doboj

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