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Dodik: U Doboju igrala najznačajnija imena u svijetu rukometa

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 20:42

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Милорад Додик на отварању 57. Међународног рукометног ТВ турнира шампиона у Добоју.
Foto: ATV

Predsjednik Organizacionog odbora 57. Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona u Doboju Milorad Dodik rekao je da su u ovom gradu igrala najznačajnija imena u svijetu rukometa, kao i ekipe koje su ostavile značajan trag u ovom sportu.

Dodik je istakao da se i prije nekoliko decenija u Doboju igrao kvalitetan rukomet.

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"Moram zahvaliti gospodinu /direktoru turnira Danijelu/ Šariću, njegovo ime dosta znači i poštuje se u ovom sportu. Fino je što smo se ovdje okupili i drago mi je da ova priča traje", rekao je Dodik novinarima prije svečanog otvaranja turnira.

On je napomenuo da je pripremljeno sve da ovaj značajan događaj prođe u takmičarskom ritmu.

Na Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji traje do subote, 15. avgusta, učestvuje šest ekipa, njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.

Turnir je počeo utakmicom rukometaša domaćina dobojske "Sloge" i ekipe njemačkog "Melzungena" koja je završena pobjedom njemačke ekipe.

турнир шампиона

Ostali sportovi

Svečano u Doboju: Otvoren 57. Rukometni TV turnir šampiona

Druga večerašnja utakmica između ekipa Katara i "Grosist Slovana" na programu je od 21.00 čas.

Generalni sponzor turnira je predsjednik Republike Srpske.

(Srna)

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Milorad Dodik

Doboj

rukomet

Rukometni turnir u Doboju

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