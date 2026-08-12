Dodik: U Doboju igrala najznačajnija imena u svijetu rukometa

Predsjednik Organizacionog odbora 57. Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona u Doboju Milorad Dodik rekao je da su u ovom gradu igrala najznačajnija imena u svijetu rukometa, kao i ekipe koje su ostavile značajan trag u ovom sportu.

Dodik je istakao da se i prije nekoliko decenija u Doboju igrao kvalitetan rukomet.

Republika Srpska Minić: Osmoro djece - najveće bogatstvo porodice Đurić iz Teslića

"Moram zahvaliti gospodinu /direktoru turnira Danijelu/ Šariću, njegovo ime dosta znači i poštuje se u ovom sportu. Fino je što smo se ovdje okupili i drago mi je da ova priča traje", rekao je Dodik novinarima prije svečanog otvaranja turnira.

On je napomenuo da je pripremljeno sve da ovaj značajan događaj prođe u takmičarskom ritmu.

Na Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji traje do subote, 15. avgusta, učestvuje šest ekipa, njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.

Turnir je počeo utakmicom rukometaša domaćina dobojske "Sloge" i ekipe njemačkog "Melzungena" koja je završena pobjedom njemačke ekipe.

Ostali sportovi Svečano u Doboju: Otvoren 57. Rukometni TV turnir šampiona

Druga večerašnja utakmica između ekipa Katara i "Grosist Slovana" na programu je od 21.00 čas.

Generalni sponzor turnira je predsjednik Republike Srpske.

(Srna)