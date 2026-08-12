Dodik: U Doboju igrala najznačajnija imena u svijetu rukometa

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Organizacionog odbora 57. Međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona u Doboju Milorad Dodik rekao je da su u ovom gradu igrala najznačajnija imena u svijetu rukometa, kao i ekipe koje su ostavile značajan trag u ovom sportu.
Dodik je istakao da se i prije nekoliko decenija u Doboju igrao kvalitetan rukomet.
Republika Srpska
Minić: Osmoro djece - najveće bogatstvo porodice Đurić iz Teslića
"Moram zahvaliti gospodinu /direktoru turnira Danijelu/ Šariću, njegovo ime dosta znači i poštuje se u ovom sportu. Fino je što smo se ovdje okupili i drago mi je da ova priča traje", rekao je Dodik novinarima prije svečanog otvaranja turnira.
On je napomenuo da je pripremljeno sve da ovaj značajan događaj prođe u takmičarskom ritmu.
Na Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji traje do subote, 15. avgusta, učestvuje šest ekipa, njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.
Turnir je počeo utakmicom rukometaša domaćina dobojske "Sloge" i ekipe njemačkog "Melzungena" koja je završena pobjedom njemačke ekipe.
Ostali sportovi
Svečano u Doboju: Otvoren 57. Rukometni TV turnir šampiona
Druga večerašnja utakmica između ekipa Katara i "Grosist Slovana" na programu je od 21.00 čas.
Generalni sponzor turnira je predsjednik Republike Srpske.
(Srna)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
23 h0
Republika Srpska
23 h3
Republika Srpska
1 d0
Republika Srpska
1 d2
Najnovije
19
40
19
30
19
19
19
14
19
10
Trenutno na programu