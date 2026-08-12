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Minić: Osmoro djece - najveće bogatstvo porodice Đurić iz Teslića

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 20:17

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Премијер Републике Српске Саво Минић у посјети породици Ђурић из Теслића
Foto: Screenshot/X

Premijer Republike Srpske Savo Minić zahvalio je porodici Đurić iz Teslića, što su mu ukazali gostoprimstvo i uljepšali dan.

"Odlični i vrlo dobri učenici, sportisti. Od njih osmoro, fudbal trenira šestoro, a braća priznaju da je sa loptom najvičnija četrnaestogodišnja Jovana. Ana je talentovana za glumu, a najmlađi, trogodišnji Miloš, miljenik je porodice", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da su Radovan i Vesna Đurić čestiti i vrijedni domaćini.

"Na nimalo lak način, naprotiv, teškim fizičkim poslom, Radovan zarađuje za svoju porodicu. Ovakve porodice zaslužuju našu pažnju i konkretnu podršku", navodi on.

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Tagovi :

Savo Minić

Teslić

porodica

posjeta

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