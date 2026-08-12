Minić: Osmoro djece - najveće bogatstvo porodice Đurić iz Teslića

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić zahvalio je porodici Đurić iz Teslića, što su mu ukazali gostoprimstvo i uljepšali dan.
"Odlični i vrlo dobri učenici, sportisti. Od njih osmoro, fudbal trenira šestoro, a braća priznaju da je sa loptom najvičnija četrnaestogodišnja Jovana. Ana je talentovana za glumu, a najmlađi, trogodišnji Miloš, miljenik je porodice", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Hvala porodici Đurić iz Teslića što su mi ukazali gostoprimstvo i uljepšali dan. Njihovo najveće bogatstvo je osmoro predivne djece.— Savo Minić (@minic_savo) August 12, 2026
Odlični i vrlo dobri učenici, sportisti. Od njih osmoro, fudbal trenira šestoro, a braća priznaju da je sa loptom najvičnija četrnaestogodišnja Jovana.… pic.twitter.com/XnMTCBsFnF
Dodaje da su Radovan i Vesna Đurić čestiti i vrijedni domaćini.
"Na nimalo lak način, naprotiv, teškim fizičkim poslom, Radovan zarađuje za svoju porodicu. Ovakve porodice zaslužuju našu pažnju i konkretnu podršku", navodi on.
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