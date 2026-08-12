Minić: Osmoro djece - najveće bogatstvo porodice Đurić iz Teslića

Premijer Republike Srpske Savo Minić zahvalio je porodici Đurić iz Teslića, što su mu ukazali gostoprimstvo i uljepšali dan.

"Odlični i vrlo dobri učenici, sportisti. Od njih osmoro, fudbal trenira šestoro, a braća priznaju da je sa loptom najvičnija četrnaestogodišnja Jovana. Ana je talentovana za glumu, a najmlađi, trogodišnji Miloš, miljenik je porodice", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Hvala porodici Đurić iz Teslića što su mi ukazali gostoprimstvo i uljepšali dan. Njihovo najveće bogatstvo je osmoro predivne djece.

Odlični i vrlo dobri učenici, sportisti. Od njih osmoro, fudbal trenira šestoro, a braća priznaju da je sa loptom najvičnija četrnaestogodišnja Jovana.… pic.twitter.com/XnMTCBsFnF — Savo Minić (@minic_savo) August 12, 2026

Dodaje da su Radovan i Vesna Đurić čestiti i vrijedni domaćini.

"Na nimalo lak način, naprotiv, teškim fizičkim poslom, Radovan zarađuje za svoju porodicu. Ovakve porodice zaslužuju našu pažnju i konkretnu podršku", navodi on.