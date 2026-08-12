Šarić: Doveli smo velike evropske i svjetske ekipe, sa tri kontinenta - Doboj je pravi domaćin

Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju okupio je ekipe sa tri kontinenta, izjavio je direktor ove sportske smotre Danijel Šarić.

Šarić je rekao novinarima prije svečanog otvaranja turnira da mu je drago da se okupio veliki broj ljubitelja rukometa.

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"Sve je spremno za početak. Doveli smo velike evropske i svjetske ekipe, sa tri kontinenta. Doboj je pravi domaćin", istakao je Šarić.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić rekao je da je Doboj bio, jeste i biće grad rukometa.

"Zahvaljujem svima koji su doprinijeli tome. Posebna zahvalnost ide predsjedniku Miloradu Dodiku što nas sve ove godine podržava", dodao je Jerinić.

On je poručio svima da uživaju u svemu u ovom gradu.

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Na Međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona, koji traje do subote, 15. avgusta, učestvuje šest ekipa, njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.

Generalni sponzor turnira je predsjednik Republike Srpske.

(Srna)