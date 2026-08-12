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Ava Karabatić biće deportovana iz Srbije: Pobjegla od nasilnika, pa privedena

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 21:54

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Ава Карабатић у жутој хаљини и са пуштеном плавом косом у локнама, сједи у плавој фотељи и даје интервју.
Foto: ava_karabatic_official/Instagram/Screenshot

Hrvatska starleta Ava Karabatić (38) privedena je danas i protiv nje je podnijeta prekršajna prijava po Zakonu o strancima.

Nezvanično, ona se u skraćenom postupku sprovodi kod dežurnog sudije za prekršaje, nakon čega će biti predata Upravi za strance!

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Kako saznaje Telegraf.rs, policija je u koordinaciji sa Upravom za strance provjerila njen status i utvrdila da je prekršila pravila o boravku stranih državljana u Srbiji!

Slagala ga za dokumenta, pa utrčala u konzulat

Čitavom privođenju prethodila je prava drama koja se odigrala danas u prijepodnevnim časovima.

Ava je uspjela da se oslobodi iz stana u Resniku gdje ju je, kako tvrdi, partner L. Z. držao pod kontrolom. Ona ga je slagala da mora do konzulata kako bi sredila dokumente, a čim su stigli ispred zgrade u Ulici kneza Miloša, uletjela je unutra i od obezbjeđenja zatražila zaštitu.

L. Z. je pobjegao čim je shvatio da ga je nadmudrila.

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Bivši partner u bjekstvu

Podsjećamo, policajci su Avu nakon bega prvo odveli u stanicu u Rakovici, gdje je u formi službene bilješke dala izjavu i prijavila ga za nasilje.

Nakon toga, policajci su L. Z. odmah pozvali na mobilni telefon, ali se on nije javljao. Patrola je ubrzo otišla i do stana u Resniku, ali ga ni tamo nisu zatekli.

Policija traga za njim, dok se za Avu Karabatić, nakon postupka pred dežurnim sudijom za prekršaje, očekuje dalja procedura u Upravi za strance.

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Tagovi :

Ava Karabatić

starleta

Srbija

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