Dodik: Doboj - grad u kojem se decenijama okuplja rukometna elita Evrope

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je Doboj bio i ostao grad mladosti i rukometa koji je i ove godine na Međunarodnom turniru okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci.

Dodik je naveo da je Doboj grad u kojem se decenijama okuplja rukometna elita Evrope.

"I ove godine turnir je okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci, koji će krenuti njihovim stopama", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Doboj je bio i ostao grad mladosti i rukometa.

Grad u kome se decenijama okuplja rukometna elita Evrope.

I ove godine turnir je okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci, koji će krenuti njihovim stopama. pic.twitter.com/jGqF3V5vQs — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 12, 2026

U Doboju je večeras svečano otvoren 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, koji će trajati do subote, 15. avgusta.

Učestvuje šest ekipa: njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.