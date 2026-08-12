Dodik: Doboj - grad u kojem se decenijama okuplja rukometna elita Evrope

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je Doboj bio i ostao grad mladosti i rukometa koji je i ove godine na Međunarodnom turniru okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci.
Dodik je naveo da je Doboj grad u kojem se decenijama okuplja rukometna elita Evrope.
"I ove godine turnir je okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci, koji će krenuti njihovim stopama", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Doboj je bio i ostao grad mladosti i rukometa.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 12, 2026
Grad u kome se decenijama okuplja rukometna elita Evrope.
I ove godine turnir je okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci, koji će krenuti njihovim stopama. pic.twitter.com/jGqF3V5vQs
U Doboju je večeras svečano otvoren 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, koji će trajati do subote, 15. avgusta.
Učestvuje šest ekipa: njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.
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