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Dodik: Doboj - grad u kojem se decenijama okuplja rukometna elita Evrope

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 22:30

Komentari:

9
Додик у Русији у званичној посјети
Foto: Srna

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je Doboj bio i ostao grad mladosti i rukometa koji je i ove godine na Međunarodnom turniru okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci.

Dodik je naveo da je Doboj grad u kojem se decenijama okuplja rukometna elita Evrope.

"I ove godine turnir je okupio velikane ovog sporta, u čijem umijeću će uživati i neki novi klinci, koji će krenuti njihovim stopama", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

U Doboju je večeras svečano otvoren 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, koji će trajati do subote, 15. avgusta.

Učestvuje šest ekipa: njemački "Melzungen", "Grosist Slovan" iz Slovenije, "Sporting" iz Portugalije, "El Ahli" iz Egipta, Nacionalna reprezentacija Katara i domaćin "Sloga" iz Doboja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Milorad Dodik

Doboj

Rukometni turnir u Doboju

Komentari (9)

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