Minić: Doboj je večeras ponovo postao mjesto susreta najboljih rukometnih klubova

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, koji je večeras u Doboju svečano otvorio 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, izrazio je ponos zbog tradicije koja traje gotovo šest decenija.
On je naglasio da je TV turnir šampiona odavno prerastao sportske okvire i postao jedan od simbola Doboja i Republike Srpske.
"Pedeset sedam godina tradicije, velikih klubova, rukometnih majstora i nezaboravnih utakmica", napisao je Minić na društvenoj mreži "Iks".
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Premijer Srpske rekao je da je Doboj grad rukometa i poželio da pobijedi najbolji.
"Doboj je večeras ponovo postao mjesto susreta najboljih rukometnih klubova, igrača i ljubitelja sporta iz cijelog svijeta. Ponosni smo što čuvamo i podržavamo tradiciju koja traje gotovo šest decenija", istakao je Minić.
U Doboju je večeras svečano otvoren 57. Međunarodni rukometni TV turnir šampiona, koji će trajati do subote, 15. avgusta.
Doboj je večeras ponovo postao mjesto susreta najboljih rukometnih klubova, igrača i ljubitelja sporta iz cijelog svijeta. Tu je šest ekipa sa četiri kontinenta.— Savo Minić (@minic_savo) August 12, 2026
57 godina tradicije, velikih klubova, rukometnih majstora i nezaboravnih utakmica.
TV turnir šampiona odavno je prerastao… pic.twitter.com/RltJcpRb17
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