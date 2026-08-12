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U dijelu opštine Nevesinje proglašena vanredna situacija

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Autor:

ATV redakcija
12.08.2026 22:34

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

U dijelu opštine Nevesinje proglašena je vanredna situacija zbog velikog požara koji prijeti da ugrozi sela Pesjeka, Borovčiće, Kovačiće i područje prema Kljunima, potvrdio je za ATV načelnik ove opštine Milenko Avdalović.

Prema njegovim riječima, vatrogasne ekipe su na terenu i pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju, a očekuje se i dolazak ispomoći iz Gacka i Bileće.

"Proglasili smo vanrednu situaciju u tom dijelu opštine. U kontaktu smo sa Republičkom civilnom zaštitom. Mislim da će rano ujutru dejstvovati i helikopter, ali je sada glavni cilj da se zaštite domaćinstva, da požar ne dođe do kuća. Duva jak vjetar i to pravi najveće probleme", naveo je Avdalović.

Sve raspoložive ekipe su na terenu, a prioritet je zaštita ljudskih života i imovine.

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Tagovi :

Nevesinje

požar

Milenko Avdalović

vanredna situacija

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