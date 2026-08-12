Muškarci na ženama uvijek primjete ove stvari: Govor tijela je presudan

Godinama se ženama nameće ideja da muškarci procjenjuju njihovu privlačnost po dužini ajlajnera, visini potpetica ili vrijednosti torbe. Međutim, prvi utisak često zavisi od mnogo suptilnijih signala koje nesvjesno šaljemo.

To nisu skupa odjeća ni savršena šminka, već govor tijela, način na koji reagujemo u svakodnevnim situacijama i opšti utisak koji ostavljamo. Evo na koje detalje muškarci, prema psiholozima i stručnjacima za neverbalnu komunikaciju, često obraćaju pažnju.

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Izraz lica kada mislite da vas niko ne gleda

Prije nego što razgovor uopšte počne, lice može mnogo da otkrije. Kada osoba ne pozira i nije svjesna da je posmatrana, njen prirodan izraz ostavlja snažan utisak.

Stisnute usne, namrštene obrve ili stalno ozbiljan izraz mogu odavati umor, napetost ili nezadovoljstvo, dok opušteno lice i blag osmijeh djeluju pristupačnije i prijatnije.

Govor tijela govori više od riječi

Način na koji stojite, sjedite ili hodate često govori više od onoga što izgovarate.

Prekrštene ruke, ukočena ramena i napeti pokreti mogu ostaviti utisak zatvorenosti ili nesigurnosti. S druge strane, opušteno držanje i prirodni pokreti najčešće odaju samopouzdanje i osjećaj sigurnosti.

Kako se odnosite prema svojim stvarima

Sitnice poput urednosti torbe, telefona ili novčanika mogu ostaviti neočekivan utisak.

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Ako osoba ne može da pronađe ključeve među gomilom papira ili koristi telefon sa potpuno razbijenim ekranom, to neki mogu povezati sa neorganizovanošću. Nasuprot tome, uredne stvari često ostavljaju utisak da neko vodi računa o sebi.

Reakcija na male neprijatnosti

Prvi zajednički izlazak rijetko protiče bez sitnih nepredviđenih situacija.

Pogrešna porudžbina, gužva ili kašnjenje mogu pokazati mnogo više od razgovora. Mirna reakcija i sposobnost da se neprijatnost prihvati sa dozom humora uglavnom ostavljaju bolji utisak od burnog negodovanja.

Cipele jesu važne, ali ne zbog marke

Većina muškaraca neće znati da li nosite luksuzni ili običan model obuće.

Mnogo više primjećuju da li su cipele čiste, uredne i da li žena u njima hoda sigurno. Samouvjeren hod u udobnim patikama često ostavlja bolji utisak od nesigurnog koračanja u previsokim štiklama.

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Dotjeranost sitnih detalja

Šminka i frizura privlače pažnju, ali utisak mogu pokvariti stvari koje se često zanemaruju.

Suva koža na rukama, neuredan potiljak, perut na ramenima ili tragovi pudera na kragni lako postaju dio ukupne slike koju neko stvara o vama.

Kako gledate druge žene

Muškarci često primjećuju način na koji žena reaguje na druge žene u prostoru.

Ako pogled odaje ljubomoru, osudu ili takmičarski stav, to može ostaviti utisak nesigurnosti. Smiren i prirodan odnos prema drugima najčešće djeluje kao znak samopouzdanja.

Miris koji ostaje u sjećanju

Parfem može biti veoma upečatljiv dio prvog utiska, ali samo ako je odmjeren.

Prejak miris koji ispuni prostoriju često ostavlja suprotan efekat od željenog. Diskretan parfem, koji se osjeti tek kada se ljudi približe jedno drugom, mnogi smatraju prijatnijim i elegantnijim.

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Prvi utisak čini mnogo više od izgleda

Iako fizički izgled svakako igra određenu ulogu, prvi utisak se najčešće gradi na kombinaciji govora tijela, ponašanja i načina na koji osoba reaguje u svakodnevnim situacijama.

Upravo zbog toga opuštenost, prirodnost i samopouzdanje često ostavljaju jači utisak od najskuplje garderobe ili besprijekornog make-upa, piše Stil.