Poznati psiholog otkriva šta je najvažnije za srećan brak: Sve se svodi na jednu stvar

Mnogi misle da je ljubav dovoljna, ali psiholog otkriva šta je zaista ključno za srećan brak i zbog čega neki parovi traju cijeli život.

Mnogi vjeruju da se srećan brak gradi samo na ljubavi, razumijevanju i dobroj komunikaciji. Ipak, poznati psiholog Mihail Labkovski smatra da postoji još nešto bez čega ni najjača osećanja ne mogu dugo da traju.

Prema njegovim riječima, ključ nije u savršenom partneru niti u tome da se par nikada ne svađa. Najvažnija je jedna osobina koju bi oboje trebalo da imaju.

Labkovski se već skoro četiri decenije bavi savetovanjem parova. Tokom tog vremena radio je sa brojnim ljudima koji su pokušavali da sačuvaju svoje odnose i pronađu način za mirniji zajednički život.

Jedna osobina ključna je za srećan brak

Ruski psiholog i porodični psihoterapeut tvrdi da je psihička stabilnost temelj kvalitetnog odnosa.

Kako objašnjava, emocionalno stabilna osoba lakše prolazi kroz probleme, ne donosi odluke samo pod uticajem trenutnih emocija i ume da gradi zdrav odnos sa partnerom.

"Garancija srećnog porodičnog života, braka i intimnog života sa jednim partnerom nalazi se u samo jednoj stvari – psihičkoj stabilnosti. Samo osoba koja je što je moguće stabilnija može cijeli život da bude sa jednim partnerom i da voli samo njega", rekao je Labkovski.

Najveća greška koju parovi prave

Mnogi ljudi u vezi prećute ono što ih povrjeđuje. Misle da će problem nestati sam od sebe ili da će razgovor samo izazvati novu svađu.

Međutim, neriješene stvari se vremenom gomilaju. Ono što je na početku bila mala zamjerka može prerasti u ozbiljan problem i ugroziti zdrav odnos među partnerima.

Labkovski savjetuje da partneri budu iskreni i da kažu kada im nešto smeta.

"Nikada ne treba trpeti ono što vam se ne dopada. Važno je da odmah kažete šta mislite i kako se osjećate", poručuje psiholog.

Ljubav nije dovoljna bez rada na sebi

Za stabilan odnos nije dovoljno samo voleti drugu osobu. Važno je i kako svako od partnera radi na sebi.

Psiholog smatra da samopouzdanje, emocionalna zrelost i briga o sopstvenom mentalnom zdravlju imaju veliku ulogu u kvalitetu veze.

Partneri koji umeju da razgovaraju, rješavaju probleme i razumiju svoje emocije imaju veće šanse da izgrade srećan brak koji će trajati godinama.

Na kraju, prema mišljenju ovog psihologa, tajna nije u tome da pronađete idealnu osobu. Važnije je da sami postanete osoba koja je spremna za zdrav i stabilan odnos, prenosi Krstarica.