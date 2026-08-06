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Obilježavanje 31 godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

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ATV redakcija
06.08.2026 10:39

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Парастосом у Храму Светих апостола Петра и Павла у Новом Граду почело је обиљежавање 31 године од егзодуса Срба из бивше Републике Српске Крајине у хрватској злочиначкој акцији "Олуја".
Foto: Srna

U Novom Gradu danas se obilježava 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine, u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije "Oluja".

Obilježavanje je počelo parastosom u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla.

Nakon parastosa, uz magistralni put od Hrama Svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu, biće prislužene svijeće, a sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba, u rijeku Unu biće spušten vijenac.

I u Svodni kod Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen-krsta biće služen pomen i položeni vijenci.

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Parastos

Novi Grad

parastos poginulim srbima

Akcija Oluja

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