Obilježavanje 31 godine od egzodusa i stradanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja"

U Novom Gradu danas se obilježava 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine, u zločinačkoj akciji hrvatske vojske i policije "Oluja".

Obilježavanje je počelo parastosom u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla.

Nakon parastosa, uz magistralni put od Hrama Svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu, biće prislužene svijeće, a sa mosta preko kog su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba, u rijeku Unu biće spušten vijenac.

I u Svodni kod Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen-krsta biće služen pomen i položeni vijenci.