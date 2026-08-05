Autor:ATV redakcija
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Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene, ali gašenje vatre otežava jak vjetar, javio je naš novinar.
Na terenu je oko 40 vatrogasaca i mještana.
Cilj je da se vatra odbije što dalje od kuća. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć.
Ujutru od šest časova dejstvovaće ponovo helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
Vatra se bila približila kućama i ugrozila domaćinstva u selu Poljice Petrovo, rekao je ranije za RTRS komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Vatra je prišla i selu Marići.
Sve raspoložive snage vatrogasne jedinice su angažovane, a na terenu su i mještani.
Gašenje požara otežavaju izuzetno nepristupačan teren i naleti vjetra.
U gašenje požara danas se uključio i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.
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