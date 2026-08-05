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Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 22:44

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Пожар Требиње
Foto: RTRS

Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene, ali gašenje vatre otežava jak vjetar, javio je naš novinar.

Na terenu je oko 40 vatrogasaca i mještana.

Cilj je da se vatra odbije što dalje od kuća. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć.

Ujutru od šest časova dejstvovaće ponovo helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

Vatra se bila približila kućama i ugrozila domaćinstva u selu Poljice Petrovo, rekao je ranije za RTRS komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Vatra je prišla i selu Marići.

Sve raspoložive snage vatrogasne jedinice su angažovane, a na terenu su i mještani.

Gašenje požara otežavaju izuzetno nepristupačan teren i naleti vjetra.

U gašenje požara danas se uključio i helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

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Tagovi :

Poljice Petrovo

Trebinje

Dejan Kašiković

Vatrogasci

vatra

požar

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