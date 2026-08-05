UN upozorava: ISIS je i dalje živ

Ujedinjene nacije upozorile su u srijedu da teroristička organizacija Islamska država (ISIS/DAEŠ) i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti, uprkos kontinuiranim protivterorističkim operacijama koje su oslabile njeno najviše rukovodstvo i smanjile sposobnost centralizovanog upravljanja operacijama.

Oguldžeren Nijazberdijeva, šefica Kancelarije podsekretara UN za borbu protiv terorizma, rekla je Savjetu bezbjednosti UN da se Islamska država nastavila prilagođavati u uslovima sve veće decentralizacije svoje strukture, prenosi Anadolija.

Predstavljajući najnoviji izvještaj generalnog sekretara UN o prijetnji koju predstavlja Islamska država, Nijazberdijeva je istakla da ta organizacija, uprkos međunarodnim naporima, „i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i bezbjednosti“.

Ona je navela da su protivterorističke operacije oslabile rukovodstvo Islamske države, ali da je organizacija nastavila da se prilagođava novim okolnostima.

Iako je njena struktura sve više raspršena, Islamska država ostaje otporna, dok su njeni ogranci povezani zajedničkom ideologijom, rekla je Nijazberdijeva.

Prema njenim riječima, ova teroristička organizacija nastavlja da koristi nestabilno bezbjednosno okruženje i dugotrajne oružane sukobe.

„Prijetnja je danas posebno izražena u dijelovima Afrike, naročito u Sahelu i basenu jezera Čad, gdje nekoliko ogranaka nastavlja da jača svoje kapacitete, širi operativni domet i prilagođava taktiku“, rekla je ona.

Nijazberdijeva se osvrnula i na situaciju u Siriji, navodeći da političke i bezbjednosne promjene u toj zemlji nastavljaju da oblikuju okruženje u kojem se teroristička prijetnja razvija.

Zatvaranje kampa Al Hol na sjeveru Sirije u februaru takođe je izazvalo zabrinutost za bezbjednost jer, kako je navela, nije poznato gdje se nalaze hiljade ljudi koji su u njemu boravili.

„To dodatno naglašava poziv generalnog sekretara na bezbjednu, dobrovoljnu i dostojanstvenu repatrijaciju, sprovedenu u skladu sa međunarodnim pravom“, rekla je Nijazberdijeva.

Govoreći o Iraku, ona je navela da je kontinuirani protivteroristički pritisak značajno ograničio sposobnosti Islamske države, ali je naglasila potrebu da se ostvareni rezultati učvrste jačanjem institucija i pravosuđa, kao i programima rehabilitacije i reintegracije.

Upozorila je i da Islamska država i njeni ogranci sve više koriste vještačku inteligenciju, šifrovane komunikacije, digitalne platforme, virtuelnu imovinu i sisteme bespilotnih letjelica.

„Prijetnja koju predstavlja Islamska država nastaviće da se razvija. Naš kolektivni odgovor mora se razvijati uporedo s njom“, poručila je Nijazberdijeva.

Društvene mreže, video-igre i vještačka inteligencija

Zamjenica izvršnog direktora Izvršnog direktorata Komiteta UN za borbu protiv terorizma (CTED) Karmen Kantor rekla je Savjetu bezbjednosti da su Islamska država i njeni ogranci ostali otporni i prilagodljivi uprkos kontinuiranom protivterorističkom pritisku.

Ona je istakla da Afrika i dalje snosi nesrazmjerno veliki dio posljedica aktivnosti ove terorističke organizacije, dok razvoj situacije u Iraku i Siriji ukazuje na potrebu za stalnom budnošću.

Kantorova je ukazala i na zatvaranje kampa Al Hol, navodeći da je time dodatno naglašena složenost rješavanja statusa bivših pripadnika Islamske države i članova njihovih porodica.

Upozorila je da nove tehnologije mijenjaju prirodu terorističke prijetnje, jer terorističke organizacije koriste društvene mreže, šifrovane poruke, platforme za video-igre i alate zasnovane na vještačkoj inteligenciji za širenje propagande, regrutovanje, prikupljanje novca i sprovođenje operacija.

„Propaganda više nije samo sredstvo za oblikovanje narativa. Ona je postala operativni pokretač koji terorističkim organizacijama pomaže da regrutuju pristalice, mobilišu resurse i prošire svoj domet preko granica“, rekla je Kantorova.

Ona je istakla da se, kako je navedeno i u izvještaju generalnog sekretara UN, prijetnja koju predstavlja Islamska država nije povukla.

„Ona se raspršila i prilagodila različitim okolnostima“, rekla je Kantorova.

Samo kontinuiranom međunarodnom saradnjom i sveobuhvatnim pristupom međunarodna zajednica može efikasno da se suprotstavi prijetnji koju predstavljaju Islamska država i njeni ogranci, zaključila je ona.