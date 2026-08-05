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Tlo gori na 75 stepeni, tri osobe preminule: Evropska država u panici

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ATV redakcija
05.08.2026 20:36

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Тло гори на 75 степени, три особе преминуле: Европска држава у паници
Foto: Tanjug/AP/Cecilia Fabiano/LaPresse

Italiju i dalje pogađa četvrti toplotni talas od početka godine, a Ministarstvo zdravlja te zemlje izdalo je za četvrtak, 6. avgust crveni stepen upozorenja za svih 27 gradova koje prati u okviru sistema za nadzor ekstremnih vrućina.

Crveni alarm označava najviši nivo upozorenja i podrazumjeva vremenske uslove koji mogu ozbiljno da ugroze zdravlje cjelokupnog stanovništva, a ne samo najosjetljivijih grupa poput starijih osoba, male djece i hroničnih bolesnika, prenio je Rai njuz.

Danas je 25 gradova pod crvenim upozorenjem, dok su Mesina i Ređo Kalabrija u narandžastom stepenu uzbune.

Usijani asfalti

Prema studiji organizacije Legambiente, temperature asfalta u Italiji dostižu u proseku 52 stepena Celzijusa, dok je izmjeren maksimum od 62,7 stepeni.

Na gumenim podlogama temperature su još više - u prosjeku 66 stepeni, a u Torinu je zabeleženo čak 75,6 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi očekuju da će od petka doći do blagog i privremenog zahlađenja, prije svega na sjeveru zemlje i u centralnim dijelovima jadranske obale, gdje bi dnevne temperature trebalo da padnu ispod 35 stepeni.

U većem dijelu centralne i južne Italije maksimalne temperature će i dalje iznositi između 36 i 37 stepeni, dok se sredinom avgusta očekuje dalji pad, ali će u najtoplijim krajevima i dalje ostati veoma visoke.

Umrle tri osobe

Italijanski mediji prenose da su poslednjih dana zabilježena najmanje tri smrtna slučaja koja se dovode u vezu sa toplotnim talasom među njima su građevinski radnik kod Breše, radnik obezbjeđenja u Bolonji i 20-godišnja žena koja se razboljela dok je radila u polju.

Suša dodatno pogoršava situaciju

Više od 100 opština u Pijemontu i Lombardiji suočava se sa nestašicom vode za piće, zbog čega se snabdijevanje održava cisternama, dok su u pojedinim gradovima uvedena ograničenja potrošnje vode.

Poljoprivrednici upozoravaju da su usjevi, posebno pirinač u dolini rijeke Po, ozbiljno ugroženi zbog nedostatka padavina.

Zbog visokih temperatura i suše povećan je rizik od šumskih požara, pa je u većem delu Emilije-Romanje na snazi narandžasti stepen upozorenja.

Meteorolozi upozoravaju da će narednih dana temperature u pojedinim dijelovima zemlje ponovo biti blizu 40 stepeni Celzijusa, uz veoma malu vjerovatnoću padavina, prenosi Blic pisanje Tan‌juga.

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Tagovi :

Italija

vrućina

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