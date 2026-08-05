Evo kako će izgledati glasački listići

Centralna izborna komisija BiH objavila je danas redizajnirane izborne listiće, koji će se pred glasačima naći na nadolazećim izborima.

Najnovije izmjene se odnose na one gdje će se umjesto znaka "X", kako se to do sada radilo,potpuno popunjavati kružić i uvoditi skeneri.

CIK BiH je na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici objavila četiri fotografije koje prikazuju redizajnirane glasačke listiće za Opšte izbore.

Novi glasački listići

CIK BiH u pomenutoj Fejsbuk objavi prikazuje primjere glasačkih listića za: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske

Glasački listići za pomenute nivoe sastoje se od dva tijela:

A dijela, koji sadrži nazive kandidata i političkih subjekata i B dio, koji sadrži uputstvo za glasanje.

U objavi CIK BiH napominje da glas važi ukoliko je popunjen kružić ispred imena samo jednog kandidata.

Opšti izbori zakazani su za 4. oktobar 2026. godine.