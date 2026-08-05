Naučni rad: SAD finansiraju BiH kao neuspjeli projekat, Dodik borac protiv globalističke agende

Navodi se ovo, između ostalog, u naučnom radu pod naslovom "BiH: Gdje je interes američkog naroda?", čiji su autori Džozef Šmic i Brajan Kenedi sa uglednog američkog univerziteta Harvard.

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"Spoljna politika predsjednika (Donalda) Trampa 'Amerika na prvom mjestu' postavlja jednostavno pitanje svakom spoljnom angažmanu: Šta to čini za američki narod? Trostruki razvoj događaja u julu 2026. godine ističe trostruki odgovor na ovo pitanje u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, centralnoevropskom zemljom formiranom Dejtonskim mirovnim sporazumom iz 1995. godine, kojim je okončan Balkanski rat i stvorena dva pravna entiteta: Republika Srpska, koju uglavnom čine pravoslavni hrišćani; i FBiH, koju uglavnom čine muslimani (zvani Bošnjaci), sa značajnom manjinom etnički hrvatskih rimokatoličkih hrišćana", navode autori na početku i dodaju:

"Prvo, 1. jula 2026. godine, dok smo slavili 250 godina nezavisnosti od tiranina po imenu kralj Džordž Treći, neizabrani njemački 'visoki predstavnik' u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, koji je, poput Džordža Trećeg, donosio ono što je naša Deklaracija od 4. jula 1776. nazvala 'Aktima lažnog zakonodavstva', podnio je ostavku. Drugo, naša 250. godišnjica početka našeg Revolucionarnog rata podsjeća nas da se ratovi dešavaju i da se naša bezbjednost nikada ne smije uzimati zdravo za gotovo. Treće, 13. jula 2026. godine, lideri dvije političke stranke u Bosni i Hercegovini, jedna koja predstavlja Srbe pravoslavne hrišćane (Savez nezavisnih socijaldemokrata, takođe poznat kao SNSD), i jedna koja predstavlja hrvatske rimokatoličke hrišćane (Hrvatska demokratska zajednica, takođe poznata kao HDZ), u zajedničkoj javnoj izjavi su se u suštini složili sa mišljenjem Ustavnopravnog odbora Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 13. februara 2026. godine da 'visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nema ustavna ovlašćenja da donosi zakone'. Prema jednom novinskom izvještaju, 'lider SNSD-a Milorad Dodik i lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavili su u Mostaru da su se složili da sve odluke koje su nametnuli visoki predstavnici treba poništiti".

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Autori potom navode zašto je BiH važna za Ameriku, a u prvi plan ističu bezbjednosna pitanja i podsjećaju na teroristički napad 11. septembra.

"Da bismo pojasnili zašto je BiH važna američkom narodu, treba napomenuti da je američka bezbjednost u pitanju: prema izvještaju Komisije za 11. septembar, dvojica od 19 terorističkih otmičara aviona 11. septembra 2001. bili su saudijski državljani koji su 'putovali zajedno da se bore u Bosni u grupi koja je putovala na Balkan 1995. godine'. Prema članku Đorđa Kafiera 'U retrovizoru: Slučaj iranskog uticaja u Bosni': Tokom bosanskog rata 1992-95...' iranska vlada je intervenisala da zaustavi pokolj. Ajatolah Ahmad Džanati je koordinisao pomoć Bošnjacima i opravdao posredovanje kao nešto što je u skladu sa konceptom Islamske Republike o odbrani mostazafana (ugnjetavanih) širom svijeta, od Palestine do Južne Afrike", podsjećaju Šmic i Kenedi i dalje navode:

"Danas, tri različita naroda BiH nude tri strateška odnosa koji čekaju da budu njegovani: katolički hrišćanski Hrvati, rođaci našeg NATO saveznika Hrvatske; pravoslavni hrišćanski Srbi, koji su više puta birali protrampovskog lidera po imenu Milorad Dodik; i muslimanski Bošnjaci, čiji je prosperitet bolje obezbijeđen američkom trgovinom i investicijama nego pokroviteljstvom Turske, zemalja Zaliva ili Irana. Suverena, samoupravna i prosperitetna Bosna i Hercegovina znači nova tržišta za američku energiju i kapital, nove izvore strateških minerala koji su potrebni američkom narodu i jedno leglo manje za islamske teroriste".

Potom jasno naglašavaju da su visoki predstavnici nanijeli ogromnu štetu BiH, a da građani Amerike finansiraju "neuspjeli eksperiment izgradnje države", zvani BiH.

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"Skoro tri decenije, ovom evropskom zemljom tri različita naroda ne upravljaju lideri koje ti narodi biraju, već neizabrani strani birokrata poznat kao visoki predstavnik, posljednjih pet godina bivši njemački političar, primjenjujući isti model neodgovorne birokratske vladavine 'odozgo', koji je Evropi doneo ekonomsku stagnaciju, energetsku zavisnost, deindustrijalizaciju i kontrolisano propadanje srednje klase. Rezultati su predvidivi: Izvještaj Stejt departmenta o investicionoj klimi za 2025. godinu opisuje zemlju čiji 'složen i fragmentisan pravni i regulatorni okvir',6 slabo pravosuđe i politička nestabilnost odbijaju investitore, dok je jedna uredba Visokog predstavnika iz 2005. godine, kojom se zamrzava raspolaganje 'državnom imovinom', blokirala procijenjenih '15 milijardi dolara potencijalnih investicija... iznos koji se približava polovini BDP-a zemlje za 2026. godinu'. Američki poreski obveznici finansiraju ovaj neuspjeli eksperiment izgradnje države još od 1995. godine; imaju pravo da pitaju šta su time dobili i kakva je korist za Amerikance u budućnosti", ističe se u tekstu.

O Dodiku

Autori pomenutog naučnog rada veliku pažnju posvetili su Miloradu Dodiku ističući da se on tri decenije bori protiv globalističke agende promovisane od strane Evropske unije i bivše američke administracije.

Naglašavaju da su ti globalisti po ustaljenoj praksi odlučili da se obračunaju sa Dodikom, podsjećajući na presudu protiv njega.

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"Dodikova podrška predsjedniku Trampu bila je očigledna od samog početka. On je pozivao srpsku dijasporu da glasa na predsjedničkim izborima u SAD 2016, 2020. i 2024. godine, a mnogi Amerikanci srpskog porijekla odazvali su se tim pozivima. Ti napori doprinijeli su snažnoj podršci koju predsjednik Tramp uživa među Amerikancima srpskog porijekla. Kako se globalisti obračunavaju sa svojim protivnicima? Koriste stari metod: izvođenje političkih protivnika pred sudove za koje smatraju da su pod političkim uticajem. Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu je 2025. godine izrekao predsjedniku Dodiku zabranu obavljanja javne funkcije u trajanju od šest godina. Njegov prekršaj sastojao se u odbijanju da postupi po nalozima visokog predstavnika Kristijana Šmita, odnosno u obilježavanju 9. januara kao Dana Republike Srpske. Spor se zasnivao na činjenici da se 9. januar poklapa sa hrišćanskim praznikom Svetog Stefana, čije je obilježavanje, prema tvrdnjama kritičara, vrijeđalo osjećanja bosanskih muslimana", kažu Šmic i Kenedi i nastavljaju:

"Iako se Milorad Dodik povukao sa dužnosti predsjednika Republike Srpske, on ostaje lider najveće političke stranke u zemlji, SNSD-a, a opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. Visoki predstavnik ne samo da zahtijeva upotrebu mašina za glasanje na predstojećim izborima – i to onih istog proizvođača koje su korišćene na spornim izborima u SAD – već je 24. aprila 2025. godine preduzeo još jedan 'čin navodnog donošenja zakona' (da citiramo našu Deklaraciju nezavisnosti), uskrativši političkoj stranci Milorada Dodika, SNSD-u, redovna sredstva za finansiranje kampanje koja dobija svaka stranka".

Ova situacija je, naglašavaju, poznata mnogim Amerikancima.

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"Mnogim Amerikancima ova situacija zvuči poznato. Dodikove pristalice tvrde da se Brisel sve više protivi popularnim evropskim liderima koji održavaju bliske veze sa predsjednikom Trampom. Oni navode mađarskog premijera Viktora Orbana kao još jedan primjer lidera koji je bio izložen kontinuiranom političkom pritisku Evropske unije. Njegove pristalice vide Dodika kao jednog od rijetkih preostalih lidera u Evropi spremnih da se suprotstave političkom establišmentu, a da istovremeno održavaju bliske veze sa predsjednikom Trampom", ističe se između ostalog u naučnom radu Šmica i Kenedija.