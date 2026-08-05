Još jedan medicinski transport helikopterom iz UKC-a

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas su izvršili vazdušni medicinski transport osamdesetjednogodišnjeg pacijenta iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske do Trebinja, radi nastavka liječenja u matičnoj zdravstvenoj ustanovi.
"Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo još jednom su pokazali spremnost da pruže podršku zdravstvenom sistemu i doprinesu blagovremenom i bezbjednom zbrinjavanju pacijenata kojima je neophodan hitan vazdušni medicinski prevoz, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
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