Još jedan medicinski transport helikopterom iz UKC-a

Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas su izvršili vazdušni medicinski transport osamdesetjednogodišnjeg pacijenta iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske do Trebinja, radi nastavka liječenja u matičnoj zdravstvenoj ustanovi.

"Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo još jednom su pokazali spremnost da pruže podršku zdravstvenom sistemu i doprinesu blagovremenom i bezbjednom zbrinjavanju pacijenata kojima je neophodan hitan vazdušni medicinski prevoz, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.