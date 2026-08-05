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Još jedan medicinski transport helikopterom iz UKC-a

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 12:27

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske danas su izvršili vazdušni medicinski transport osamdesetjednogodišnjeg pacijenta iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske do Trebinja, radi nastavka liječenja u matičnoj zdravstvenoj ustanovi.

"Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo još jednom su pokazali spremnost da pruže podršku zdravstvenom sistemu i doprinesu blagovremenom i bezbjednom zbrinjavanju pacijenata kojima je neophodan hitan vazdušni medicinski prevoz, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

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UKC Republike Srpske

Helikopter

Medicinski transport

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