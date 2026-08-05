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Za krov na centralnom vrtiću u Prijedoru 183.000 KM

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 13:30

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За кров на централном вртићу у Приједору 183.000 КМ
Foto: ATV

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je danas da je rekonstrukcija krova na dijelu centralnog objekta Dječijeg vrtića "Radost" jedan od najznačajnijih projekata unapređenja uslova za boravak djece, vrijedan 183.000 KM.

On je naveo da je dotrajali krov bio višegodišnji problem ove predškolske ustanove, saopšteno je iz Gradske uprave.

"Izvršena je potpuna rekonstrukcija 870 metara kvadratnih krova, zamijenjeno je 300 metara kvadratnih plafona u tri vaspitne sale i hodniku, kao i kompletna rasvjeta savremenim LED panelima", rekao je Javor koji je obišao rekonstruisani dio centralnog objekta Vrtića "Radost".

On je podsjetio da grad Prijedor, paralelno sa izgradnjom novog vrtića na Pećanima, nastavlja i sa znatnim ulaganjima u postojeće objekte.

"Kontinuirano ulažemo u ovu ustanovu i u protekle dvije i po godine izdvojili smo više od 550.000 KM", naveo je Javor.

Govoreći o izgradnji novog vrtića na Pećanima, Javor je ocijenio da se radovi odvijaju planiranom dinamikom, a očekuje se da svi budu završeni u naredna dva mjeseca.

Vršilac dužnosti direktora Dječijeg vrtića "Radost" Maja Vojnović rekla je da je ovo ulaganje u kvalitetnije i bezbjednije uslove za boravak djece, te najavila nastavak ulaganja, prenosi Srna.

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Tagovi :

Prijedor

Vrtić

Slobodan Javor

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