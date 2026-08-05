Petrović potrošio 15 miliona KM van budžetskog okvira

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović potrošio je 15 miliona KM van budžetskog okvira za prošlu godinu, od čega više od 11 miliona za plate zaposlenih u Gradskoj upravi, izjavio je danas šef Kluba odbornika SNSD-a u Bijeljini Aleksandar Ostojić.

"Grad planira da se kreditno zaduži 10 miliona KM za proširenje kanalizacije i rekonstrukciju ulica, a 11 miliona KM je samo u jednoj godini otišlo na prekomjeran broj zaposlenih u Gradskoj upravi. Ta brojka je, zajedno sa ostalim nižebudžetskim korisnicima, gotovo 1.000 radnika", izjavio je Ostojić novinarima.

Uoči skupštinske sjednice na kojoj se razmatra izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave i izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu, Ostojić je ocijenio da su ovi podaci ogledalo toga kako je rukovođeno gradom.

"Kabinet gradonačelnika je potrošio šest puta više nego što je u budžetu imao na raspolaganju, umjesto 266.000 KM, što je bilo na raspolaganju Kabinetu, potrošena su 1,3 miliona KM", naveo je Ostojić.

On je napomenuo da odbornici SNSD-a godinama upozoravaju da kabinet gradonačelnika ne treba i ne smije da preuzima ulogu odjeljenja u Gradskoj upravi ili Centra za socijalni rad.

Ostojić je kritikovao i neispunjene obaveze Gradske uprave prema mjesnim zajednicama jer od 30 malih projekata koje je skupštinska većina uvrstila u budžet grada - u prošloj godini nije realizovan nijedan.

On je naveo da je gradonačelnik u prošloj godini u više od 80 realokacija uticao na izmjenu budžeta Bijeljine, iako je čak i Ustavni sud upozorio da to ne može raditi bez saglasnosti Skupštine grada.

"Možda se nekome ne sviđa ko sjedi u skupštinskim klupama i ko čini većinu, ali želim da podsjetim javnost da je Skupština grada Bijeljina organ odlučivanja i kreiranja politike", poručio je Ostojić.

Odbornik SNSD-a Tatjana Perić govorila je na konferenciji za novinare o problemima sa radom Gradske toplane u Bijeljini i kritikovala način na koji se upravlja ovim preduzećem, kao i gradom, na štetu građana.

"Preduzeću su date hiljade KM za proširenje toplovodne mreže, a sada imamo obavještenje korisnicama da nađu alternativu za predstojeću sezonu grijanja", naglasila je Perićeva.

Predsjednik Skupštine grada Željana Arsenović istakla je da će odbornici SNSD-a i na sjednici ukazati na brojne neregularnosti i trošenje budžeta mimo budžetskog okvira.

"Nastavićemo da ukazujemo na netransparentno trošenje budžetskih sredstava, trošenje mimo budžetskog okvira i sve druge neregularnosti koje se dešavaju u radu rukovodstva grada i nećemo dozvoliti da bilo ko ospori rad Skupštine i njenih odbornika", poručila je Arsenovićeva, prenosi Srna.