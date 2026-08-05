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Petrović potrošio 15 miliona KM van budžetskog okvira

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ATV redakcija
05.08.2026 11:30

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Петровић потрошио 15 милиона КМ ван буџетског оквира
Foto: ATV

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović potrošio je 15 miliona KM van budžetskog okvira za prošlu godinu, od čega više od 11 miliona za plate zaposlenih u Gradskoj upravi, izjavio je danas šef Kluba odbornika SNSD-a u Bijeljini Aleksandar Ostojić.

"Grad planira da se kreditno zaduži 10 miliona KM za proširenje kanalizacije i rekonstrukciju ulica, a 11 miliona KM je samo u jednoj godini otišlo na prekomjeran broj zaposlenih u Gradskoj upravi. Ta brojka je, zajedno sa ostalim nižebudžetskim korisnicima, gotovo 1.000 radnika", izjavio je Ostojić novinarima.

Uoči skupštinske sjednice na kojoj se razmatra izvještaj o radu gradonačelnika i Gradske uprave i izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu, Ostojić je ocijenio da su ovi podaci ogledalo toga kako je rukovođeno gradom.

"Kabinet gradonačelnika je potrošio šest puta više nego što je u budžetu imao na raspolaganju, umjesto 266.000 KM, što je bilo na raspolaganju Kabinetu, potrošena su 1,3 miliona KM", naveo je Ostojić.

On je napomenuo da odbornici SNSD-a godinama upozoravaju da kabinet gradonačelnika ne treba i ne smije da preuzima ulogu odjeljenja u Gradskoj upravi ili Centra za socijalni rad.

Ostojić je kritikovao i neispunjene obaveze Gradske uprave prema mjesnim zajednicama jer od 30 malih projekata koje je skupštinska većina uvrstila u budžet grada - u prošloj godini nije realizovan nijedan.

On je naveo da je gradonačelnik u prošloj godini u više od 80 realokacija uticao na izmjenu budžeta Bijeljine, iako je čak i Ustavni sud upozorio da to ne može raditi bez saglasnosti Skupštine grada.

"Možda se nekome ne sviđa ko sjedi u skupštinskim klupama i ko čini većinu, ali želim da podsjetim javnost da je Skupština grada Bijeljina organ odlučivanja i kreiranja politike", poručio je Ostojić.

Odbornik SNSD-a Tatjana Perić govorila je na konferenciji za novinare o problemima sa radom Gradske toplane u Bijeljini i kritikovala način na koji se upravlja ovim preduzećem, kao i gradom, na štetu građana.

"Preduzeću su date hiljade KM za proširenje toplovodne mreže, a sada imamo obavještenje korisnicama da nađu alternativu za predstojeću sezonu grijanja", naglasila je Perićeva.

Predsjednik Skupštine grada Željana Arsenović istakla je da će odbornici SNSD-a i na sjednici ukazati na brojne neregularnosti i trošenje budžeta mimo budžetskog okvira.

"Nastavićemo da ukazujemo na netransparentno trošenje budžetskih sredstava, trošenje mimo budžetskog okvira i sve druge neregularnosti koje se dešavaju u radu rukovodstva grada i nećemo dozvoliti da bilo ko ospori rad Skupštine i njenih odbornika", poručila je Arsenovićeva, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ljubiša Petrović

Bijeljina

Gradska uprava Bijeljina

Aleksandar Ostojić

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