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Dodik o naklonu Vučića Srpskoj: Nije to samo gest poštovanja

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ATV redakcija
05.08.2026 11:20

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Додик о наклону Вучића Српској: Није то само гест поштовања
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Naklon predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima, pritiscima i pokušajima da nestane, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Republika Srpska je uvijek bila uz svoj narod i uz Srbiju. Zato ove riječi imaju snagu istine: da smo najjači onda kada smo zajedno, kada čuvamo jedni druge i kada znamo da su Srbija i Srpska oslonac jedna drugoj. Živjela Republika Srpska. Živjela Srbija", dodao je Dodik u objavi na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Dodik i Vučić prisustvovali su sinoć na obilježavanju Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", u Mrkonjić Gradu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Republika Srpska

Srbija

Akcija Oluja

Komentari (1)

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