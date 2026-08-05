Dodik o naklonu Vučića Srpskoj: Nije to samo gest poštovanja

Naklon predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Republici Srpskoj nije samo gest poštovanja, to je naklon narodu koji je ostao uspravan uprkos svim stradanjima, pritiscima i pokušajima da nestane, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Republika Srpska je uvijek bila uz svoj narod i uz Srbiju. Zato ove riječi imaju snagu istine: da smo najjači onda kada smo zajedno, kada čuvamo jedni druge i kada znamo da su Srbija i Srpska oslonac jedna drugoj. Živjela Republika Srpska. Živjela Srbija", dodao je Dodik u objavi na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Dodik i Vučić prisustvovali su sinoć na obilježavanju Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja", u Mrkonjić Gradu.