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Imate li kod kuće ove figurice? Bile su skoro džabe, danas koštaju čitavo bogatstvo

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 10:45

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Функо луткице послагане у кутијама
Foto: Pexels/Erik Mclean

Kada su se prvi put pojavile u prodaji, ove figurice koštale su svega dvadesetak evra. Međutim, kako su pojedina izdanja postala nedostupna, njihove cene počele su naglo da rastu.

Danas pojedini primjerci dostižu vrijednost od nekoliko hiljada, pa čak i više desetina hiljada evra.

Nekada su bile omiljeni ukras na policama ili poklon za ljubitelje filmova, stripova i video-igara, a danas pojedine figurice vrede pravo malo bogatstvo. Najrijeđi modeli odavno su povučeni iz proizvodnje, zbog čega su postali izuzetno traženi među kolekcionarima širom svijeta.

Kada su se prvi put pojavile u prodaji, ove figurice koštale su svega dvadesetak evra. Međutim, kako su pojedina izdanja postala nedostupna, njihove cijene počele su naglo da rastu. Danas pojedini primjerci dostižu vrijednost od nekoliko hiljada, pa čak i više desetina hiljada evra.

Zašto neke figurice danas vrijede toliko?

Najveću cijenu imaju modeli koji su proizvedeni u ograničenom broju ili se više ne proizvode. Posebno su cijenjene figurice koje su bile dostupne samo na velikim manifestacijama, poput San Diego Komic-Kona, kao i primjerci sa fabričkim greškama, kojih na tržištu ima veoma malo.

Prema podacima sajta Pop Price Guide, vrijednost najrijeđih figurica danas prelazi 21.000 evra, dok su pojedini modeli na aukcijama prodati i za oko 30.600 evra. Ono što je nekada bila obična kolekcionarska figurica, danas za mnoge predstavlja vrednu investiciju.

Ovi modeli dostižu vrtoglave cijene

Jedan od najtraženijih primeraka je Fredi Funko, figurica koja svijetli u mraku. Predstavljena je na San Diego Komik-Konu 2015. godine i mogla je da se kupi isključivo tokom te manifestacije. Zbog veoma malog broja proizvedenih komada, njena vrijednost danas se procjenjuje na oko 6.800 evra.

Veliku pažnju kolekcionara privlači i figurica The Thing, koja može da dostigne cijenu od oko 7.000 evra. Zanimljivo je da je upravo fabrička greška tokom proizvodnje doprinijela tome da postane jedan od najpoželjnijih modela među kolekcionarima.

Ako kod kuće imate starije figurice koje godinama stoje u kutiji ili na polici, možda je pravo vreme da provjerite o kom modelu je riječ. Ukoliko je u pitanju limitirano izdanje ili figurica koja je povučena iz proizvodnje, mogla bi da vredi višestruko više nego kada je kupljena. prenosi Najžena.

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lutka

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