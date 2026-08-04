Moguće poskupljenje hrane na jesen

Neuobičajeno toplo vrijeme, suša i šumski požari u Evropi doveli su do nižih prinosa usjeva, što bi moglo prouzrokovati poskupljenje prehrambenih proizvoda, uključujući maslinovo ulje, objavio je list "Gardijan".

"Ukoliko se vrijeme uskoro ne promijeni, treba da očekujemo rast cijena na jesen, jer će biti manje jestivog ploda za proizvodnju maslinovog ulja", rekla je osnivač organizacije "Građani zemlje" Sara Vašon.

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Proizvođači povrća, žitarica i grožđa su najviše pogođeni. Francusko udruženje proizvođača povrća saopštilo je da su zbog vrućine i nedostatka padavina već izgubljene hiljade tona proizvoda vrijednih više desetina miliona evra.

U pojedinim regijama, rod zelene salate, šargarepe, praziluka, bijelog luka i crnog luka mogao bi skoro biti prepolovljen.

Evropska komisija je snizila prognoze žetve za niz usjeva - suncokret za sedam odsto, kukuruz za šest odsto, a krompir i soju za tri odsto.

Situacija je posebno teška u Španiji, najvećem svjetskom proizvođaču maslinovog ulja. Špansko Ministarstvo poljoprivrede očekuje da će žetva žitarica za sezonu 2026/2027. pasti sa prošlogodišnjih 24 miliona tona na 18,5 tona, što je prognoza data čak i prije masovnih šumskih požara posljednjih sedmica.

U Francuskoj je vrućina ubrzala sazrijanje grožđa. U regionu Šampanje, berba bi mogla početi već 15. avgusta, što bi bio jedan od najranijih zabilježenih datuma. Međutim, očekuje se da će rod biti oko 10 odsto manji u odnosu na 2025. godinu.

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Proizvođači maslinovog ulja upozoravaju da su ekstremne vrućine, suša i šumski požari već pogodili plantaže u Španiji, Italiji, Grčkoj i Portugaliji. Suša i visoka temperatura, takođe, doprinose širenju štetočina i biljnih bolesti.

Cijena maslinovog ulja naglo je porasla još 2024. godine nakon nekoliko loših godina u mediteranskim zemljama. Cijene su potom počele postepeno da padaju, ali učesnici na tržištu sada ponovo upozoravaju na moguće povećanje cijena već ove jeseni.

(Srna)