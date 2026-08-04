Promjene u objektima banjalučke Gospodske ulice

Nakon što je početkom maja ove godine, na lokalu u banjalučkoj Gospodskoj ulici, gdje je nekada poslovao CM, osvanuo natpis da je prostor slobodan, nešto je, konačno, počelo da se dešava.

Kako "BL portal" piše, centralna ulica u Banjaluci, uskoro bi, prema svemu sudeći, mogla dobiti još jedan ugostiteljski sadržaj.

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Na izlozima lokala sada se nalaze papirne obloge, dok su radnici počeli sa unutrašnjim radovima. Nezvanično, u ovom prostoru trebalo bi da bude otvoren novi kafić, čime će još jedan nekadašnji trgovački lokal u Gospodskoj ulici postati ugostiteljski.

Promjene nisu prošle nezapaženo među prolaznicima, posebno zbog činjenice da se radi o jednom od prepoznatljivijih lokala u najprometnijoj banjalučkoj ulici.

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Gospodska ulica posljednjih godina bilježi promjene u ponudi lokala, pa se u dijelu prostora koji su ranije zauzimale trgovine sve češće pojavljuju ugostiteljski sadržaji, a početak radova ukazuje na to da ni prostor nekadašnjeg CM-a neće još dugo biti prazan.