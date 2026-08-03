Kroz izložbu prikazani stradanje srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti i Svodni

Ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci večeras je otvorena izložba "Da se ne zaboravi - granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni", autora Janka Velimirovića iz Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Izložba prikazuje stradanje srpskih civila i izbjeglica koje su se kretale u koloni tokom i nakon akcije "Oluja" u avgustu 1995. godine.

Ova postavka prikazuje posljedice raketiranja izbjegličke kolone u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca /Petrovačka cesta/ 7. avgusta 1995. godine, te dokumentuje

napad na izbjegličku kolonu koji se dogodio 8. avgusta iste godine u Svodni kod Novog Grada.

Paljenje svijeća

Izložba sadrži dokumentarnu i arhivsku građu radi očuvanja sjećanja na stradale civile u organizaciji Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

U Parku oslobođenja u Banjaluci večeras je prikazan i dokumentarni film Tihane Bajić "Petrovačka cesta" koji govori o zločinu koji se dogodio na samom kraju hrvatske akcije "Oluja" kad su srpske izbjeglice već prešle na teritoriju susjedne BiH i nisu predstavljale nikakvu prijetnju.

Pripadnici hrvatskog ratnog vazduhoplovstva granatirali su izbegličku kolonu koja je napustila Hrvatsku. U prvom napadu, 7. avgusta stradalo je desetoro civila, među kojima četvoro djece, u drugom, dan kasnije – još troje ljudi. Za raketiranje izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti do danas niko nije odgovarao.

Da se ne zaboravi - Oluja

Zločinačka akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije, tokom koje je sa vjekovnih ognjišta protjerano više od 220.000 krajiških Srba.

Na ažuriranoj evidenciji "Veritasa" nalaze se imena 1.904 poginula i nestala Srbina u toku i poslije ove akcije, među njima je 1.250 civila od kojih su oko tri četvrtine bile starije od 60 godina.

Među žrtvama je i desetoro djece mlađe od 14 godina i 566 žena, od kojih su oko četiri petine bile starije od 60 godina.

Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida, prenosi Srna.