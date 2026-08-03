Koliko u Banjaluci ima registrovanih vozila?

Sadašnja saobraćajna infrastruktura nikako ne može zadovoljiti toliki broj motornih vozila, a to dokazuju i ogromne gužve koje već sada traju cijeli dan.

"Čudno je reći da jedan Beč ima 370 vozila na hiljadu stanovnika, a Banjaluka ima između 450 do 500 automobila na hiljadu stanovnika. Znači, Banjaluka ima mnogo više u odnosu na jedan Beč i u odnosu na Berlin. Zašto je to tako? E pa, zato što u Beču ima dobro organizovan javni prevoz pa građani između korištenja javnog prevoza i privatnog automobila biraju javni prevoz", rekao je Milija Radović, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.

Kružnih tokova ne nedostaje, ali nedostaje značajan broj parking mjesta. Stručnjaci upozoravaju da ako se što prije ne krene sa rekonstrukcijom saobraćajne infrastrukture koja bi se prilagodila sadašnjim potrebama, situacija će biti daleko gora.

"Odjeljenje za saobraćaj Gradske uprave sada veoma sporo koriguje saobraćajnu infrastrukturu. Dok oni izgrade kružni tok, na toj mikrolokaciji se značajno povećao broj voznih jedinica, tu faktički kružni tok i nema neku funkciju. Znači, u svakom slučaju treba prozvati Odjeljenje za saobraćaj i puteve. Mi ćemo vrlo brzo posredstvom nevladinih organizacija tražiti smjenu sadašnjeg potpisnika Odjeljenja za saobraćaj i puteve, jer očito luta i ne može se snaći u ovim ogromnim problemima u saobraćaju Banjaluke", rekao je Milenko Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Plan održive urbane mobilnosti, s kojim bi se ovaj problem djelimično riješio, urađen je još prije nekoliko godina, ali se do danas nije našao pred odbornicima. Umjesto toga, najavljeni su novi autobusi i tramvaj, što po mišljenju struke nije dobra ideja. Linije bi se trebale korigovati i biti znatno redovnije, cijene prilagoditi građanima, a za to nisu neophodni novi autobusi. S obzirom na to da Banjaluka nema javno preduzeće za javni prevoz, ostaje pitanje na koji način će se uopšte realizovati nabavka autobusa i kako će to regulisati problem saobraćaja.

"Imamo sada najave i za električne autobuse i najavu za tramvaj, za koji sam siguran da će doći u Banjaluku u septembru, s obzirom na to da se u oktobru održavaju opšti izbori. Taj tramvaj će vjerovatno ići od zgrade Vlade do Boske, jer je to jedina ruta za koju stručnjaci kažu da je moguća. S druge strane, imate najave od gradonačelnika da će to da riješi probleme u saobraćaju. Ja mislim da to nije rješenje, ne zato jer ja to mislim, nego jer to kaže struka", rekao je Bogoljub Zeljković, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Gradonačelnik je najavio saobraćajnu revoluciju, a Banjalučani dobili saobraćajni kolaps. Da bi se ova situacija riješila neophodno je da Gradska uprava posluša mišljenje struke, što u Banjaluci trenutno nije slučaj, a ako se ovim pitanjem ne pozabave do zime, ovo više neće biti samo problem saobraćajnog kolapsa, nego i velikog zagađivača vazduha.