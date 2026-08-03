Tajna boljeg sna iz prirode: Sok od višnje produžava san za više od sat vremena

Sok od višnje može uticati na kvalitet sna, produžavajući njegovo trajanje u prosjeku za 84 minuta, rekla je za ruske medije Nina Višnjevska, doktor medicinskih nauka i profesor na Katedri za bezbjednost života na Permskom nacionalnom istraživačkom politehničkom univerzitetu (PNIPU).

„Ova sposobnost je uslovljena visokim sadržajem melatonina — hormona koji reguliše cirkadijalni ritam i olakšava uspavljivanje, u kombinaciji sa antioksidansima koji podržavaju ovaj efekat. U dvonedeljnom istraživanju starijih osoba sa nesanicom, upotreba kiselog soka od višanja ujutru i uveče povećala je ukupno trajanje sna u prosjeku za 84 minuta“, istakla je Višnjevska.

Ovo voće je takođe vrijedan izvor vitamina A i C, kalijuma, magnezijuma i gvožđa.

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Antiinflamatorna svojstva višanja pomažu u borbi protiv artritisa i gihta, smanjujući nivo mokraćne kiseline i ublažavajući bolove u zglobovima. Takođe štite kardiovaskularni sistem i doprinose bržem oporavku mišića poslije fizičkog napora smanjenjem oksidativnog stresa, zbog čega se višnja preporučuje sportistima i ljudima sa aktivnim načinom života.

„Višnja nije kontraindikovana za trudnice, ali ne treba pretjerivati sa njenim konzumiranjem zbog rizika od nadimanja. Iz istog razloga nije preporučljiva osobama sa sindromom iritabilnog creva. Ne preporučuje se davanje djeci mlađoj od godinu dana, a od jedne do treće godine života — samo u obliku pirea, počev od nekoliko bobica kako bi se provjerila reakcija organizma. Optimalna dnevna količina za zdravu odraslu osobu iznosi 200–300 grama“, zaključila je Višnjevska.

(sputnik srbija)