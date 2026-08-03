Dodik: Srbija je uvijek uz svoj narod

Autor:ATV redakcija
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Srbija je uvijek uz svoj narod. Posjeta predsjednika Aleksandra Vučića svjedoči o našem jedinstvu i zajedničkoj brizi za svaki kraj u kojem Srbi žive, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Samo zajedno, oslonjeni jedni na druge, možemo da čuvamo naš narod, identitet i gradimo sigurniju budućnost", naveo je Dodik na Iksu.
Srbija je uvijek uz svoj narod. Posjeta predsjednika Vučića @avucic svjedoči o našem jedinstvu i zajedničkoj brizi za svaki kraj u kojem Srbi žive. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 3, 2026
Samo zajedno, oslonjeni jedni na druge, možemo da čuvamo naš narod, identitet i gradimo sigurniju budućnost. pic.twitter.com/QMe4Zlo7mM
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