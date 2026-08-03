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Dodik: Srbija je uvijek uz svoj narod

Autor:

ATV redakcija
03.08.2026 21:09

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лидер СНСД-а Милорад Додик
Foto: Srna

Srbija je uvijek uz svoj narod. Posjeta predsjednika Aleksandra Vučića svjedoči o našem jedinstvu i zajedničkoj brizi za svaki kraj u kojem Srbi žive, naveo je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Samo zajedno, oslonjeni jedni na druge, možemo da čuvamo naš narod, identitet i gradimo sigurniju budućnost", naveo je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Republika Srpska

Srbija

posjeta

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