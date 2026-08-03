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Porodici Ilić iz Vodica kuća i put do nje

Autor:

Milica Marjanović
03.08.2026 19:12

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Породица Илић
Foto: ATV

Darko Ilić vratio se u svoje ognjište 1996. godine, kada je u selu Vodice kod Šipova gotovo sve bilo porušeno. Godinama je, uz mnogo rada i odricanja, obnavljao domaćinstvo i stvarao uslove za život svoje porodice. Danas je otac petoro djece i djed jednog unučeta, a kaže da je upravo zbog njih najbogatiji čovjek.

Posjetu predsjednika Srbije i predsjednika SNSD-a doživljava kao veliku čast, posebno jer su obećali pomoć u izgradnji kuće i puta do njegovog doma.

"To mi znači sve, bez puta nemam ništa to mi znači sve kad dobijem put onda mogu razmišljati o budućnosti i proširenju svega i porodice i stočnog fonda i svega put je sve bez puta nemam ništa", rekao je Darko Ilić, selo Vodica kod Šipova.

Pomoć neće biti usmjerena samo ovoj porodici. Srbija i Republika Srpska zajednički će finansirati i projekte koji bi trebalo da riješe višegodišnje probleme mještana ovog kraja. Među njima je i izgradnja vodovoda, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za stanovnike ovog područja. Plan je da Srbija obezbijedi 60 odsto sredstava, a Republika Srpska preostalih 40.

"Mi u Vladi Republike Srpske smo činili sve da vam pomognemo, vašoj opštini zato smo ju i formirali kako bi mogli lakše realizovati nekoliko projekata, prije dvije godine bio je problem put uređen je a sad nam ostaje da se bavimo osnovnim životnim problemima", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

"Za mene je mnogo važno da nešto ostavimo iza sebe i da uradimo nešto po čemu ćete nas pamtiti, najvažnija je voda a mi smo donijeli odluku da Srbija finansira 60% izgradnju vodovoda a srpska 40% i da vam to ostane od nas", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije.

Prije posjete porodici Ilić, Dodik i Vučić obišli su Janjske otoke u Šipovu, a zatim posjetili Hram u srpskom Kupresu, gd je su položili cvijeće u porti crkve. Obišli su i porodičnu kuću Aleksandra Vučića u Čipuljiću kod Bugojna. Dan ranije zajedno su posjetili manastir Rmanj, Drvar, Petrovačku cestu, gd je su tokom operacije “Oluja” ubijena srpska d jeca u izbjegličkoj koloni, kao i Sitnicu kod Ribnika.

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Darko Ilić

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Republika Srpska

kuća

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