Đoković želi revoluciju u tenisu: Mijenjao bi pravila koja postoje decenijama

Novak Đoković ponovo je otvorio temu promjena u tenisu, a ovog puta njegova ideja mogla bi da izazove velike reakcije.

Najbolji srpski teniser svih vremena smatra da bi postojeći sistem bodovanja trebalo promijeniti kako bi mečevi bili kraći i dinamičniji.

Đoković je svoju viziju iznio tokom razgovora sa influenserom Nikom Kutrakosom, koji ga je upitao koji bi kontroverzni stav o tenisu bez zadrške branio. Srpski as je kao odgovor ponudio potpuno drugačiji format od onog koji se danas koristi.

Prema njegovoj zamisli, setovi bi se igrali do četiri osvojena gema, dok bi se ukinulo pravilo "prednosti" pri rezultatu 40:40. Mečevi bi se igrali na tri dobijena skraćena seta, što bi, prema Đokoviću, donijelo veću atraktivnost i smanjilo trajanje duela.

"Mislim da je tenisu potreban novi sistem bodovanja; setovi ne bi trebalo da se igraju do šest gemova. Vjerujem da bi set trebalo da se igra do četiri gema, uz moguće ukidanje pravila "prednost" pri rezultatu 40:40. Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva skraćena seta. Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve", objasnio je Đoković.

Njegov prijedlog posebno privlači pažnju zbog činjenice da je upravo Đoković jedan od igrača koji su izgradili karijeru na nevjerovatnoj fizičkoj spremi i sposobnosti da pobjeđuje u maratonskim okršajima.

(b92)