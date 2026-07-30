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Đoković objavio gdje igra sljedeći turnir

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 16:15

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Ђоковић објавио гдје игра сљедећи турнир
Foto: Tanjug / AP / Brian Inganga

Srpski teniser Novak Đoković vraća se na teren prvi put od Vimbldona.

Đoković je potvrdio da će nastupiti na predstojećem Mastersu u Sinsinatiju.

Tako će se prvi put vratiti na turnir još od legendarnog finala protiv Karlosa Alkaraza iz 2023. godine, koje se i danas smatra jednim od najboljih mečeva u istoriji ATP Masters 1000 serije.

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Tada je u spektakularnom duelu poslije tri sata i 49 minuta savladao Španca rezultatom 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), spasivši pritom i meč loptu.

Taj duel proglašen je ATP mečom godine.

Đoković je prethodno propustio ovogodišnji turnir u Montrealu kako bi odmorio i što spremniji dočekao završnicu sezone na betonu, a očekuje se da upravo u Sinsinatiju započne pripreme za US Open, prenosi "B92".

Pored Đokovića, na spisku učesnika nalaze se i Janik Siner, Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev i ostale najveće zvijezde svjetskog tenisa, pa se očekuje još jedan spektakularan turnir u Ohaju.

Turnir je na programu od 13. avgusta, a finale je zakazano za 23. avgust.

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"Radujem se što ću igrati u Sinsinatiju prvi put od 2023. godine, kada sam odigrao jedno od najboljih finala na Masters turnirima u mojoj karijeri. Ne mogu da dočekam da se vratim i da zaigram pred vama, jako sam uzbuđen zbog svega i radujem se druženju sa navijačima. Vidimo se uskoro", rekao je Đoković u kratkom obraćanju.

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Novak Đoković

Sinsinati

Masters u Sinsinatiju

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